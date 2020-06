Κοινωνία

Στις 7 Σεπτεμβρίου αρχίζει η σχολική χρονιά

Τι ορίζει απόφαση της Υπουργού Παιδείας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στις 7 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει η νέα σχολική χρονιά 2020- 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα σχολεία θα ξεκινήσουν νωρίτερα, ώστε να καλυφθεί η ύλη που χάθηκε την τρέχουσα σχολική χρονιά, λόγω του κλεισίματος των σχολείων εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Η έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 σε όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει φέτος νωρίτερα, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι επιπλέον ημέρες για επαναλήψεις και κάλυψη τυχόν κενών που προέκυψαν από την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων εξ αιτίας του κορονοϊού», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.