Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία με λεία “μαμούθ”

Το χρονικό της ληστείας και οι συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

(εικόνα αρχείου)

Την εξιχνίαση υπόθεσης ένοπλης ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε στοιχεία, βάσει των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης ως «μελών εγκληματικής οργάνωσης» για τρεις ημεδαπούς ηλικίας 29, 25 και 29 ετών, καθώς και σε βάρος 42χρονου συνεργού τους που αναζητείται.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία, διακεκριμένες κλοπές, εμπρησμό και παράβαση του Νόμου περί όπλων. Επίσης, συνελήφθη 59χρονη ημεδαπή για συνέργεια σε ληστεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, «τα μέλη της οργάνωσης βραδινές ώρες της 23-05-2019 μετέβησαν με αυτοκίνητο το οποίο είχαν αφαιρέσει την 21-05-2019 από την περιοχή της Πυλαίας, σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή του Καλοχωρίου όπου με την απειλή όπλων αφαίρεσαν κοσμήματα και ρολόγια, συνολικής χρηματικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ περίπου» και «ακολούθως, στην περιοχή του Ευόσμου έθεσαν φωτιά στο κλεμμένο όχημα με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς», ενώ «από την έρευνα προέκυψε ότι κατά την τέλεση της ληστείας και του εμπρησμού, ένας εκ των συλληφθέντων ακολουθούσε με έτερο όχημα ιδιοκτησίας της 59χρονης επιτηρώντας για τυχόν εντοπισμό αστυνομικών δυνάμεων».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.