Αθλητικά

Πρίντεζης: ο Ολυμπιακός είναι η οικογένεια μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του διεθνή φόργουορντ για την επέκταση του συμβολαίου του, αλλά και την πανδημία του κορονοϊού.

Δύο ημέρες μετά την μονοετή επέκταση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Πρίντεζης θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τους ιδιοκτήτες της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Ο διεθνής φόργουορντ τόνισε πως η ομάδα του Πειραιά είναι γι' αυτόν οικογένειά του, ευχήθηκε να λάβει τέλος η ταλαιπωρία για όλη την ανθρωπότητα με την πανδημία του κορονοϊού και να γεμίσουν και πάλι φιλάθλους τα γήπεδα.

«Όλοι μαζί ενωμένοι ως ομάδα να δουλέψουμε σκληρά, ώστε να κάνουμε τους φιλάθλους μας ξανά χαρούμενους,» κατέληξε στη δήλωσή του ο 35χρονος φόργουορντ.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Πρίντεζης δήλωσε για την παραμονή του στον Ολυμπιακό: Ευχαριστώ πολύ την ομάδα και τους Προέδρους που μου έδωσαν την ευκαιρία να συνεχίσουμε για τουλάχιστον ακόμη ένα χρόνο μαζί. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο το συναίσθημα του να μεγαλώνεις, να εξελίσσεσαι, να ζεις και να περνάς διάφορες καταστάσεις σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο με την ομάδα και τους ανθρώπους που αγαπάς.

Είναι άνθρωποι που βρίσκονται χρόνια δίπλα μου και πλέον τους θεωρώ οικογένειά μου! Εύχομαι όλο αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες και ταλαιπωρεί όλη την ανθρωπότητα να λάβει τέλος... Εύχομαι σύντομα να δούμε και πάλι κόσμο στα γήπεδα και όλοι μαζί ενωμένοι ως ομάδα να δουλέψουμε σκληρά, ώστε να κάνουμε τους φιλάθλους μας ξανά χαρούμενους.