EXIT Festival: “γενέθλια” με μεγάλα ονόματα

Μετατέθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Δείτε ποιοι καλλιτέχνες θα δώσουν το "παρών".

Το EXIT Festival αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ωστόσο τώρα ανακοινώθηκε ότι θα διεξαχθεί στις 13-16 Αυγούστου.

Το Μουσικό Φεστιβάλ στο Φρούριο Πετροβαραντίν, στο Νόβισαντ της Σερβίας, που φέτος γιορτάζει τα 20 χρόνια του, είναι μία από τις ελάχιστες διοργανώσεις στην Ευρώπη που παίρνει το «πράσινο φως», καθώς η κρίση υγείας διαταράσσει όλες τις live εκδηλώσεις.

Περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες ανακοινώθηκαν για το EXIT 2020, μεταξύ άλλων οι Amelie Lens, Black Coffee, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha, Tale Of Us, Robin Schulz, Ofenbach και Laibach.

Επίσης ο Roni Size, ο οποίος ήταν κεντρικό όνομα του Φεστιβάλ πριν από 20 χρόνια θα εμφανιστεί σε ένα αποκλειστικό B2B set με τον LTJ Bukem μαζί με τον MC Dynamite, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλες συμμετοχές τις επόμενες μέρες.

Με τους διοργανωτές να δηλώνουν προηγουμένως ότι το Φεστιβάλ «πιθανότατα δεν θα πραγματοποιηθεί» σε πλήρη δυναμικότητα, με 40 σκηνές και κοινό 55.000 ατόμων σε κάθε μία, τώρα ανακοινώθηκε ότι «τουλάχιστον 20 σκηνές και ζώνες» θα είναι διαθέσιμες. Ο αριθμός των παρευρισκομένων θα περιοριστεί επίσης στο 50% της συνήθους δυναμικότητας του Φεστιβάλ.

Οι περιορισμοί τέθηκαν σε εφαρμογή σύμφωνα με τις τρέχουσες υγειονομικές και κυβερνητικές οδηγίες.

Η πρωθυπουργός της Σερβίας, Άννα Μπρνάμπιτς συνέστησε το EXIT που είχε προγραμματιστεί για τον Ιούλιο να αναβληθεί αντί να ακυρωθεί επειδή, όπως τόνισε, «αναμένουμε ότι η κατάσταση τον Αύγουστο θα είναι υπό πλήρη έλεγχο».

«Το Φεστιβάλ πιθανότατα δεν θα επανέλθει στην πλήρη του μορφή μέχρι το 2021» δήλωσε ο συνιδρυτής του EXIT, Ντούσαν Κοβάτσεβιτς, «αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που ακούμε ότι η κατάσταση της υγείας γίνεται ολοένα και καλύτερη και ότι θα είμαστε σε θέση να γιορτάσουμε την 20η επέτειο του EXIT αυτό το καλοκαίρι με μια σημαντική και ασφαλή διοργάνωση».

Πέρσι το Μουσικό Φεστιβάλ στο Φρούριο του 18ου αιώνα με θέα τον Δούναβη παρακολούθησαν 200.000 λάτρεις της μουσικής από 90 χώρες.