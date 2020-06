Κοινωνία

Στα χέρια της Αστυνομίας οι δράστες της κλοπής τριών χρηματοκιβωτίων

Πως η Αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη τους. Είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 200.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Τέσσερις άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της αφαίρεσης χρηματικού ποσού και κοσμημάτων συνολικής αξίας 250.000 ευρώ, από διαμέρισμα ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Πιερία, τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τις αστυνομία πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς, οι οποίοι το βράδυ της 30ης Μαΐου 2020 διέρρηξαν διαμέρισμα ξενοδοχειακού συγκροτήματος που χρησιμοποιούσε ο ιδιοκτήτης του και αφαίρεσαν τρία χρηματοκιβώτια μικρών διαστάσεων, που περιείχαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 50.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα. Για τη διάπραξη της κλοπής χρησιμοποίησαν δύο οχήματα, εκ των οποίων το ένα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε δύο σπίτια που χρησιμοποιούσαν οι φερόμενοι ως δράστες και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο καταγραφικά κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και δύο κινητά τηλέφωνα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.