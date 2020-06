Life

Malan Breton: εικονική επίδειξη μόδας με 3D μοντέλα

Ο Malan Breton παρουσίασε τη συλλογή του σε εικονική επίδειξη μόδας με 3D μοντέλα

Ο γεννημένος στην Ταϊβάν σχεδιαστής μόδας, Malan Breton, ο οποίος έγινε γνωστός για τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής του, τις οποίες παρουσίασε σε πασαρέλα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, διοργάνωσε την πρώτη του εικονική επίδειξη, με τρισδιάστατα μοντέλα σχεδιασμένα με CGI.

Με τίτλο «Immortal», η δημιουργημένη ψηφιακά συλλογή για Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021 του Breton ήταν εμπνευσμένη από το παρελθόν και το μέλλον της αεροδιαστημικής, με δημιουργίες προσαρμοσμένες για να φοριούνται, παράλληλα με σιλουέτες της δεκαετίας του ‘20 και του ‘30.

Ο σχεδιαστής μόδας περιέγραψε τη συλλογή ως «τον μονόλογό του σε έναν νέο κόσμο, έναν κόσμο νέας ελπίδας, νέων ιδεών και εσωτερικής ομορφιάς».

Η online επίδειξη μόδας διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη DNABlock στο πλαίσιο της Διαδικτυακής Εβδομάδας Μόδας μια σύμπραξη από τρεις ηπείρους των New York Style 360 Fashion Week, Vienna MQ Fashion Week και Shenzhen Fashion Week China.

Η DNABlock, γνωστή για την εξατομικευμένη δημιουργία περιεχομένου ψυχαγωγίας 3D, συνεργάστηκε με τον Breton για να σχεδιάσει μοντέλα CGI των οποίων τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα ήταν πλήρως τρισδιάστατα, και μάλιστα συμπεριέλαβε μερικά πρόσωπα διασημοτήτων για την πασαρέλα, όπως της Κίρα Τσάπλιν εγγονής του Τσάρλι Τσάπλιν, της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, χορεύτριας και ερμηνεύτριας του Μπρόντγουεϊ, Φράνκι Γκράντε και του μοντέλου plus-size, κόρης του ηθοποιού Ντέιβιντ Χάσελχοφ, Χέιλι Χάσελχοφ, καθώς θέλησε για μία ακόμη φορά να διακηρύξει την υποστήριξή του στην ποικιλομορφία στη μόδα.

Ενώ ο Breton είναι γνωστός για την παρουσίαση μεγάλων περίτεχνων συλλογών στην πασαρέλα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και του παγκόσμιου αποκλεισμού, χρησιμοποίησε την απομόνωση ως ευκαιρία να «προσαρμόσει το DNA» του brand του, ανακαλώντας στη μνήμη όσα τον εμπνέουν στη ζωή του, τη μουσική, την τέχνη και τη φύση για να δημιουργήσει τη συλλογή του.

Στην εικονική επίδειξη μόδας προβλήθηκαν 75 εμφανίσεις, με τρισδιάστατα είδωλα που παρουσίασαν τα ρούχα σε πασαρέλες μπροστά από σκηνικά με τη βοήθεια της AI, όπως η πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία με περιστέρια, καθώς και σκηνές από τη φύση με πεταλούδες και φουτουριστικό φωτισμό.

«Έδωσα στη συλλογή τον τίτλο "Immortal", ως σύμβολο διατήρησης στη μνήμη των ανθρώπων που έχουμε χάσει. Σε μια εποχή κρίσης, έχουμε συγκεντρώσει πολλούς κλάδους μαζί για να δείξουμε ότι η μόδα στο σύνολό της μπορεί να συνεχιστεί με δημιουργικούς τρόπους» δήλωσε ο σχεδιαστής μόδας.