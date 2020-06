Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: παράταση για την υποβολή τους

Πότε εκπνέει η νέα διορία εμπρόθεσμης υποβολής. Πότε πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του Φόρου Εισοδήματος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση του Υπ. Οικονομικών:

"Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας πλήρη επίγνωση των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, ανακοινώνει τη χρονική παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έως και τις 29 Ιουλίου 2020.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους.

Επισημαίνεται ότι δεν αλλάζει η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, η οποία είναι η 31η Ιουλίου 2020.

Η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει και θα προχωρήσει και σε άλλα μέτρα διευκόλυνσης των φυσικών και νομικών προσώπων σε ό,τι αφορά στην εξόφληση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Υπενθυμίζεται ότι:

Παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 2% για την εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.

Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις, αντί 3 διμηνιαίων δόσεων, που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις, αντί των 6 μηνιαίων δόσεων, που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε 6 μηνιαίες δόσεις, αντί για 5 μηνιαίες δόσεις, που ίσχυε μέχρι σήμερα".