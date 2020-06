Υγεία - Περιβάλλον

ΠΙΣ: ανησυχητικά ευρήματα για τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στη ψυχική υγεία

Το ερωτηματολόγιο του ΠΙΣ με το οποίο διερευνάται η επίπτωση της πανδημίας και της καραντίνας στον ψυχισμό των ανθρώπων, έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης.

Διεθνούς αναγνώρισης έτυχε πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την δημιουργία ερωτηματολογίου, δια του οποίου διερευνάται η επίπτωση της πανδημίας και της καραντίνας στον ψυχισμό των ανθρώπων.

Ήδη, παραπάνω από 20 χώρες ενημέρωσαν ότι έχουν συμπεριληφθεί στο σχετικό πρόγραμμα και χρησιμοποιούν το ερωτηματολόγιο ενώ ο Π.Ι.Σ. δέχεται τα συγχαρητήρια ενώσεων και μεμονωμένων γιατρών από Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Για το θέμα αυτό μάλιστα ενημέρωσε χθες την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Δρ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος ενώ αμέσως μετά, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα ΠΙΣ, Δρ Γεώργιο Ελευθερίου, ενημέρωσαν και τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τον ΠΙΣ, «τοπρόγραμμα, που σχεδιάστηκε με ευθύνη του καθηγητή Ψυχιατρικής στη Γ’ Ψυχιατρική Κλινική του ΑΠΘ, Κωσταντίνου Φουντουλάκη, έχει ήδη υιοθετηθεί από τις παρακάτω χώρες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρακτική εφαρμογή του ενώ συνεχώς προστίθενται κι άλλες:

Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Κροατία, Αίγυπτος, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Μαλαισία, Ινδονησία, Αυστραλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ. Σημειώνουμε ότι προστίθενται συνεχώς χώρες στην παραπάνω λίστα».

Οι μελέτες

Το προηγούμενο διάστημα «έτρεξαν» δύο μελέτες ψυχικής υγείας. Η μία αφορά την ψυχική υγείας Ελλήνων φοιτητών κατά την διάρκεια της καραντίνας και έγινε υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και της Πρυτανίας του ΑΠΘ. Και η δεύτερη είναι μία επέκταση της πρώτης με πολύ μεγαλύτερο και λεπτομερέστερο πρωτόκολλο, και πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του τομέα Ψυχικής Υγείας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ και αφορά τον γενικό πληθυσμό κατά την διάρκεια της καραντίνας.

Αξιοπρόσεκτο όσο και ανησυχητικό είναι, ότι η πρώτη έρευνα έδωσε αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης, στρες και αυτοκτονικών σκέψεων μεταξύ των φοιτητών καθώς και ανησυχητικά ποσοστά για συνομωσιολογικές θεωρίες γύρω από την πανδημία.

Η δεύτερη μελέτη η οποία είναι πρωτοβουλία του ΠΙΣ επίσης, έχει μετατραπεί σε διεθνή καθώς ήδη συμμετέχουν τουλάχιστον 26 χώρες. Εκτιμάται δε ότι θα έχει δεδομένα σε 1-2 μήνες και αφορά την ψυχική υγεία κατά την διάρκεια της καραντίνας όσο και την πίστη των ανθρώπων σε θέματα συνωμοσίας που αφορούν την επιδημία.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος λαμβάνει ήδη επιστολές και ενημερώσεις από διάφορες χώρες με συγχαρητήρια για την δημιουργία του επιστημονικού ερωτηματολογίου και της πρωτοβουλίας του, ενώ μνημονεύεται στα εισαγωγικά σημειώματα των ερωτηματολογίων όπως αυτά μεταφράστηκαν σε παραπάνω από 10 γλώσσες.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το ελληνικό ερωτηματολόγιο όπως έχει υιοθετηθεί από τις βρετανικές αρχές:

