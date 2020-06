Πολιτική

Στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ιλίου η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Οι συγκινητικοί διάλογοι της ΠτΔ με τα παιδιά που φιλοξενούμται στη δομή, από χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε σήμερα τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ιλίου συνοδευόμενη από την Ειδική Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ειρήνη Αγαπηδάκη και τον Gianluca Rocco, Επικεφαλής της Αποστολής του ΔΟΜ στην Ελλάδα.

Η κυρία Σακελλαροπούλου ενημερώθηκε από την κυρία Αγαπηδάκη για τη στρατηγική ένταξης των ασυνόδευτων στην ελληνική κοινωνία ενώ ο κ. Rocco αναφέρθηκε στις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για να βοηθήσουν την επανένταξη των παιδιών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στο χώρο από τις συντονίστριες της Δομής Δώρα Μπριάζνα και Έφη Κοντούνη οι οποίες της περιέγραψαν τις δυσκολίες που συναντούν με τα παιδιά καθώς είναι εξαιρετικά ευάλωτα και έχουν ένα ιδιαιτέρως επιβαρυμένο ιστορικό: κακοποίηση ή παραμέληση από το οικογενειακό περιβάλλον, διαβίωση σε ασταθές και επισφαλές κοινωνικό πλαίσιο στη χώρα καταγωγής τους, απολύτως συνυφασμένο με την εκμετάλλευση της έμφυλής τους ταυτότητας”.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε και με τα 24 παιδιά ηλικίας από 12 έως 18 χρόνων από την Ασία και την Αφρική που φιλοξενούνται στη Δομή.

Όπως τονίζεται στο σχετικό δελτίο Τύπου: Τα κορίτσια ήταν ιδιαίτερα χαρούμενα που την συνάντησαν, την ευχαρίστησαν που τους επισκέφθηκε τονίζοντας ότι «είναι τιμή τους που βρέθηκε εκεί μόνο για τις ίδιες». Όλες είχαν από μια ζωγραφιά για εκείνη ενώ στις συζητήσεις που έκαναν ανέφεραν ότι η Πρόεδρος αποτελεί το πρότυπό τους και νιώθουν ευγνωμοσύνη για την φιλοξενία που τους παρέχει η χώρα μας.

Αποχαιρετώντας τα κορίτσια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τους είπε, «Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ. Ξέρω ότι στο παρελθόν έχετε περάσει πολύ δύσκολα. Πιστεύω όμως ότι τα δύσκολα πρέπει να τα αφήσετε πίσω και να προχωρήσετε. Να προσπαθήσετε να αξιοποιήσετε όλες τις ευκαιρίες που έχετε. Να σκέφτεστε ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας, και πως μπορείτε να πετύχετε οποίο στόχο θέσετε στη ζωή σας».