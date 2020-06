Αθλητικά

ΠΟΥ: αγανάκτηση για τους πανηγυρισμούς των οπαδών της Νάπολι

Η Νάπολι κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας, αλλά η συμπεριφορά των οπαδών της έγινε «κόκκινο πανί» ακόμη και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, διαμέσου του αναπληρωτή διευθυντή του, Ρανιέρι Γκουέρα, καταδίκασε τους μαζικούς πανηγυρισμούς της περασμένης νύχτας στη Νάπολη, με τους οποίους οι κάτοικοι γιόρτασαν την κατάκτηση του κυπέλου Ιταλίας από την ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης.

«Πρόκειται για ασυνείδητους, και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια κρίσιμη στιγμή. Ευτυχώς έγινε στη Νάπολη, όπου η μετάδοση του ιού είναι πιο περιορισμένη, λόγω και των αυστηρών μέτρων που έχουν εφαρμόσει ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης», δήλωσε ο Ρανιέρι Γκουέρα σε τηλεοπτική εκπομπή της Rai.

Μετά τη νίκη της ομάδας της Νάπολης επί της Γιουβέντους στο στάδιο Ολίμπικο της Ρώμης, με την κατάκτηση του κυπέλου Ιταλίας, χιλιάδες Ναπολιτάνοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, περιμένοντας την επιστροφή των μελών της ομάδας τους.

Οι περισσότεροι φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν στην περιοχή του Βόμερο, χωρίς προστατευτικές μάσκες και χωρίς να τηρήσουν τους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Ο δήμαρχος της Νάπολης, Λουίτζι Ντε Ματζίστρις, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις αντιδράσεις, δήλωσε ότι χθες «κέρδισε η μετάδοση του αισθήματος ευτυχίας».

Ο γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, όμως, διερωτήθηκε «πού βρίσκονταν οι αρμόδιες τοπικές αρχές» και πρόσθεσε ότι «όταν ο ίδιος έβγαλε σέλφι με οπαδούς του, έσπευσαν όλοι να τον επιπλήξουν».