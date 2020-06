Κοινωνία

Έκανε “χρυσές” δουλειές με πλαστά διαβατήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε ηγετικό στέλεχος κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών. Η δράση και η "ταρίφα" του 46χρονου.

Ένας 46χρονος Ρουμάνος συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στα Σεπόλια και τις Αχαρνές, κατηγορούμενος για πλαστογραφία, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και για κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία παράνομη προώθηση μεταναστών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης κατάρτιζε και διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα που προορίζονταν για την παράνομη διευκόλυνση εξόδου από την Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών. Για τον σκοπό αυτό, είχε εγκαταστήσει σε σπίτι εργαστήριο πλαστογραφίας αποτελούμενο από κατάλληλο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός ετοίμαζε σημαντική ποσότητα πλαστών εγγράφων, κυρίως ρουμανικών δελτίων ταυτότητας, προκειμένου να τα διαθέσει προς πώληση για την παράνομη προώθηση μεταναστών. Σημειώνεται, ότι για κάθε δελτίο ταυτότητας αποκόμιζε χρηματικό όφελος που κυμαινόταν από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την ποσότητα.

Για την διακίνηση των εγγράφων χρησιμοποιούσε διαδικτυακές εφαρμογές ώστε να αποστέλλει στους συνεργούς του φωτογραφίες των εγγράφων που διέθετε προς πώληση. Από την αστυνομική έρευνα στην οικία – εργαστήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 17 δελτία ταυτότητας Ρουμανίας και άλλα 18 ημιτελή, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, σαρωτής-εκτυπωτής και καταστροφέας εγγράφων.

Σημειώνεται, ότι ο αλλοδαπός είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ οδηγήθηκε στους αρμόδιους εισαγγελείς.