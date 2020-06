Κοινωνία

Κατασκηνώσεις: Πώς θα λειτουργήσουν στην εποχή του κορονοϊού

Οι κατασκηνώσεις είναι έτοιμες να υποδεχτούν τα παιδιά. Όλα τα μέτρα που αφορούν στην διαμονή, τις αθλητικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες αναψυχής.

Στην έκδοση εγκυκλίου με τις προδιαγραφές λειτουργίας των κατασκηνώσεων τόσο για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, όσο και για άτομα με αναπηρία, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, προχώρησε η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά από εκτενείς τηλεδιασκέψεις με την Επιτροπή Ειδικών του υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο καταγράφονται συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικών αποστάσεων που πρέπει να τηρούνται, για να διασφαλιστεί η υγεία των φιλοξενουμένων και των εργαζομένων και να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού. Τα μέτρα αυτά αφορούν τόσο στη διαμονή, όσο και τις αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής, που παρέχονται στις κατασκηνώσεις, καθώς και τους γενικούς κανόνες υγιεινής, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Χαρακτηριστικά:

Συστήνεται απόσταση 1,5 ή και 1 μέτρου μεταξύ των κρεβατιών.

Δημιουργία μικρότερων ομάδων.

Αποφυγή ανάμιξης κατασκηνωτών από άλλες ομάδες κατά τις αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Αποφυγή συνωστισμού κατά τη διανομή γεύματος.

Προγραμματισμός ωραρίου ανά ομάδες για την ατομική υγιεινή.

Συχνός αερισμός των χώρων και, ιδιαίτερα, των κοιτώνων.

Το επισκεπτήριο απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.