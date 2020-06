Πολιτισμός

Ρεκόρ συμμετοχών στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντικά περισσότερες σε σχέση με πέρσι ειναι οι συμμετοχές στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα.

Ρεκόρ συμμετοχών σημείωσαν εφέτος οι αιτήσεις συμμετοχής στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Δράμας. Η προθεσμία έληξε τη Δευτέρα το βράδυ (15/6/2020) και οι αιτήσεις για το 43ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας έφτασαν τις 267, έναντι των περυσινών 240.

«Σε πείσμα των συνθηκών που επικράτησαν λόγω της πανδημίας του Covid-19, το νέο αυτό ρεκόρ για το Φεστιβάλ φανερώνει τη σταθερά ανοδική πορεία παραγωγής της ελληνικής ταινίας μικρού μήκους, και, ειδικά στη δεδομένη συγκυρία, την ανάγκη των νέων κινηματογραφιστών να εκφραστούν καλλιτεχνικά σε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό», σχολιάζει η ανακοίνωση του Φεστιβάλ, ενώ ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής, Γιάννης Σακαρίδης και οι συνεργάτες του «νοιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν τους Έλληνες μικρομηκάδες για την αθρόα συμμετοχή τους στη διοργάνωση και ανυπομονούν να τους υποδεχθούν στη Δράμα».

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας πρόκρισης θα ανακοινωθούν μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, στις 267 αιτήσεις συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται 153 ταινίες μυθοπλασίας, 53 ντοκιμαντέρ, 51 πειραματικές ταινίες και 10 κινούμενα σχέδια. Από τους 285 σκηνοθέτες που υπέβαλαν συμμετοχή οι 193 (67,72%) είναι άντρες και οι 92 (32,28%) γυναίκες.

Το Φεστιβάλ Δράμας, ο «φυσικός» χώρος της ταινίας μικρού μήκους και αποδέκτης της συνολικής ετήσιας ελληνικής παραγωγής, είναι εδώ για να αναδείξει τα νέα κινηματογραφικά ταλέντα εν τη γενέσει τους αλλά και να ενθαρρύνει τη δημιουργία της ταινίας μικρού μήκους ως αυτόνομη κατηγορία, που αφορά δημιουργούς κάθε ηλικίας, και θα βρίσκεται πάντα αρωγός και υποστηρικτής της, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.