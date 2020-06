Πολιτική

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά ΝΔ για το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Βολές κατά του Πρωθυπουργού και του Υπ. εσωτερικών εξαπολύουν ο Πάνος Σκουρλέτης και ο Αλέξης Χαρίτσης. Επίθεση και από το ΚΚΕ.

Σε δήλωση του, ο πρώην Υπ. Εσωτερικών και Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, σχολιάζοντας την παρουσίαση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» αναφέρει:

«Με τη σημερινή του τοποθέτηση για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαίωσε, ως συνέχεια των αποφάσεων του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, ότι η κυβέρνηση ασκεί πολιτική με πελατειακές λογικές και ψέματα στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αρχικά, υπέσκαψαν τη χρηματοδότηση των δράσεων/έργων του προγράμματος «ΦιλόΔημος Ι», τακτική που συνεχίζεται για τα δρομολογημένα και ενταγμένα έργα. Στη συνέχεια λοιδόρησαν τον «ΦιλόΔημο Ι» μιλώντας για δήθεν έλλειψη εξασφαλισμένης χρηματοδότησης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, (ισχύει ότι χρησιμοποιούν την ίδια χρηματοδοτική σύμβαση;). Έπειτα διέγραψαν τον «ΦιλόΔημο Ι» και θέσπισαν ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με το όνομα «Αντώνης Τρίτσης».

Κι έφτασαν, τελικά, στην ουσία: αντί για τα γνωστά σε όλους τους ΟΤΑ, αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης έργων για χρηματοδότηση από τον «ΦιλόΔημο Ι», φρόντισαν να θεσπίσουν διαδικασία αξιολόγησης με κυρίαρχο τον ρόλο του εκάστοτε υπουργού Εσωτερικών, με όρους αδιαφάνειας, εμπλοκής ιδιωτών και πελατειακής λογικής. Ο «ΦιλόΔημος Ι», αποτέλεσε ένα πρόγραμμα εξαιρετικής απόδοσης που βοήθησε τους ΟΤΑ εκεί που είχαν ανάγκη. Εγκρίθηκαν και δρομολογήθηκαν σημαντικά έργα υποδομής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών. Τα κριτήρια ήταν αντικειμενικά, κοινά και η διαδικασία έγκρισης βασιζόταν σε αυτά, χωρίς να κάνει καμία άλλη διάκριση.

Τα όσα ακούστηκαν και σήμερα από την πλευρά της κυβέρνησης για ένα νέο πρόγραμμα που λειτουργεί σε αντίθεση με το προηγούμενο συνιστούν μια «εμβληματική» διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Μια «καινοτομία» στο πεδίο της υπονόμευσης ενός εργαλείου χρηματοδότησης που έγινε θετικά αποδεκτό από το σύνολο της Αυτοδιοίκησης. Μια υπέρμετρη «ευελιξία» στο πεδίο της πελατειακής αντίληψης και του νεοφιλελεύθερου κυνισμού. Μια δυσοίωνη «προοπτική», η οποία εμπεριέχει τον κίνδυνο να απορριφθούν στη συνέχεια έργα ζωτικής σημασίας που είχαν μείνει επί χρόνια στα αζήτητα.

Με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, με 502 ενταγμένα έργα ύψους 1,236 δισ. ευρώ και με δημοπρατημένα έργα εκατοντάδων εκατ. ευρώ, τα οποία και μεταφέρθηκαν στο «Αντώνης Τρίτσης», ώστε στο μέλλον να εγγραφούν στις «επιτυχίες» της κυβέρνησης της ΝΔ, ο «ΦιλόΔημος Ι» καταρρίπτει στην πράξη τα κυβερνητικά fake news. Καμία «δικαιοσύνη», λοιπόν. Καμία «πρόσβαση όλων», ενώ και η έννοια του «αδιάβλητου» έχει ήδη απαξιωθεί από τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Όσο για τα «461 έργα που ήταν ώριμα αλλά έμειναν χωρίς χρηματοδότηση», αυτό είναι μια περίτρανη παραδοχή των επιδόσεων του «ΦιλόΔημου Ι» ως προς το σχεδιασμό και την προώθηση των έργων. Το σκέλος των προβλημάτων χρηματοδότησης αποτελεί τη συμβολή της κυβέρνησης της ΝΔ στην υλοποίηση των έργων και θα ήταν καλύτερο να επιλέξει την αυτοκριτική.

Ο «ΦιλόΔημος Ι» ήταν μια μεταρρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που έγινε γνωστή και σεβαστή σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ΤΑ σε μια κρίσιμη φάση. Η κυβέρνηση της ΝΔ επιθυμεί να αρκεστεί στα εύσημα της αναξιοπιστίας και της υποκρισίας. Οι συνέπειες, δυστυχώς, θα βαρύνουν τις τοπικές

Χαρίτσης: τίποτα νέο ή ελπιδοφόρο

Από την πλευρά του, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, αναφέρει σε δήλωση του, «σήμερα ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, ‘Αντώνης Τρίτσης’. Δεν υπάρχει τίποτα το νέο ή το ελπιδοφόρο σε αυτό. Κρατώντας το ίδιο χρηματοδοτικό σχήμα και τις ίδιες προσκλήσεις με τον ‘Φιλόδημο’, στο μόνο που διαφοροποιείται είναι η επιστροφή στις αδιαφανείς πρακτικές του παλιού πολιτικού συστήματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με το πρόγραμμα ‘Φιλόδημος’ είχε επιτύχει την ουσιαστική στήριξη της αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση κρίσιμων έργων τοπικών υποδομών με διαφάνεια και αξιοκρατία. Γι’ αυτό κι έτυχε ευρύτατης αποδοχής από τους ΟΤΑ της χώρας, ανεξάρτητα από κομματικές ταυτότητες.

Πριν ακόμα ανακοινωθεί επίσημα το νέο πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’, σύμφωνα με καταγγελίες δημάρχων, υπάρχουν ήδη δήμοι που έχουν εκχωρήσει σε ιδιωτικές εταιρείες τη σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης. Πρόκειται για μια σκανδαλώδη κυβερνητική επιλογή που πριμοδοτεί δήμους και εταιρείες που ήδη έχουν αναλάβει εργολαβικά τον ‘φωτογραφικό’ καθορισμό των όρων και την έγκριση μελλοντικών δημοπρατήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης, κατά την πάγια συνήθειά του, επιλέγει την πολιτική του εύκολου εντυπωσιασμού αντί να αναμετρηθεί με την ουσία. Οι δήμοι είναι στα πρόθυρα χρεοκοπίας, φορτωμένοι με τον βαρύ λογαριασμό της πανδημίας αλλά η κυβέρνηση είναι απρόθυμη να στηρίξει έμπρακτα το έργο τους. Τους χωρίζει σε ‘εκλεκτούς’ και ‘αποπαίδια’, υποστηρίζει την αδιαφάνεια και τη συναλλαγή, προωθεί ένα στρεβλό και αναποτελεσματικό μοντέλο ανάπτυξης. Το είδαμε στα εργασιακά. Το είδαμε στο περιβάλλον. Το είδαμε στην εκπαίδευση. Σήμερα το βλέπουμε και στην αυτοδιοίκηση. Η Νέα Δημοκρατία γυρίζει τη χώρα προς τα πίσω. Σε ένα παρωχημένο μοντέλο διακυβέρνησης που στοιχίζει ακριβά στους πολίτες και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων”».

Ανακοίνωση του Τομέα Εσωτερικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ανακοίνωση του Τομέα Εσωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «Υπάρχει η ξεπερασμένη αντίληψη, που υπαγορεύουν οι επικοινωνιολόγοι, για την καθημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού σε μία τουλάχιστον δράση, για την κάλυψη της τηλεοπτικής παρουσίας του. Δεν το υιοθετούμε αλλά το κατανοούμε… Αλλά να τελειώσουν και οι ιδέες; Ο λόγος για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης που αφορά τα έργα των Δήμων, που είχαν ενταχθεί στο Φιλόδημο, που κατήργησε η κυβέρνηση και έκανε δέκα μήνες για να το μετονομάσει σε Αντώνης Τρίτσης, καθυστερώντας εκατοντάδες σημαντικά έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα:

Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου , μπαράζ ενημερωτικών παρουσιών και δηλώσεων επ’ ευκαιρία της κατάργησης του προγράμματος «Φιλόδημος» και της εξαγγελίας της μετονομασίας σε «Αντώνης Τρίτσης», από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο.

, μπαράζ ενημερωτικών παρουσιών και δηλώσεων επ’ ευκαιρία της κατάργησης του προγράμματος «Φιλόδημος» και της σε «Αντώνης Τρίτσης», από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο. Στις 13 Απριλίου 2020 Κοινή παρουσίαση και συνέντευξη τύπου τριών Υπουργών: Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, επ’ αφορμή της υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης μετονομασίας του προγράμματος «Φιλόδημος» σε «Αντώνη Τρίτση».

Κοινή παρουσίαση και συνέντευξη τύπου τριών Υπουργών: Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, επ’ αφορμή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του προγράμματος Σήμερα 18 Ιουνίου, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Ζάππειο, 3ηπαρουσίαση της μετονομασίας, επ’ ευκαιρία της επικοινωνιακής ανάγκης να παρουσιασθεί κάπου ο Πρωθυπουργός.

Σκεφθείτε να γίνει κανένας διαγωνισμός και να ξεκινήσει κάποιο έργο, τι έχει να γίνει… Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να σβήσει από τη συλλογική αυτοδιοικητική μνήμη το πλέον επιτυχημένο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να το καταφέρει. Και ο λόγος είναι απλός: τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ» συνεχίζουν. Και ορθώς πράττουν διότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απάντησε στις πραγματικές ανάγκες των Δήμων και των Περιφερειών της Χώρας, που υπήρξαν οι μεγάλοι πληγέντες από τις μνημονιακές περικοπές. Οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες να βαφτιστεί ο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» με νέο όνομα δεν θα αποτελέσουν το σημείο αιχμής για την αντιπολίτευση. Θα ευχόμασταν να συνέχιζε τους διαγωνισμούς και τα έργα πολλών δισεκατομμυρίων που ακύρωσε ή κόλλησε τους δέκα μήνες, που είναι κυβέρνηση, όπως το σύστημα ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων ελευθέρας ροής, τον ΒΟΑΚ, το ΜΕΤΡΟ Θες/νικης, τη γραμμή 4 στο Μετρό Αθήνας, το Πατρών Πύργου, το Άκτιο – Αμβρακία, την υπογειοποίηση του σιδηροδρόμου στην Πάτρα, τα σιδηροδρομικά έργα, τα εμπορευματικά κέντρα, και πολλά άλλα…

Πλούσιο το έργο της κυβέρνησης σε ακυρώσεις και κολλήματα έργων και διαγωνισμών. Θα σταθούμε, όμως, στα πλέον σημαντικά για το Φιλόδημο, που βαφτίστηκε Αντώνης Τρίτσης.. Ο Υπουργός Εσωτερικών, προκειμένου να αιτιολογήσει την κατάργηση του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ (ως προς το όνομα μόνο), επικαλέστηκε ψευδώς έλλειψη χρηματοδότησης και ισχυρίστηκε την ύπαρξη νέας συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πριν από λίγες μέρες, σε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, την οποία συνόδευε αίτημα κατάθεσης του εγγράφου της νέας σύμβασης με την ΕΤΕΠ, ο κ. Θεοδωρικάκος επέλεξε τη σιωπή απαξιώνοντας τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής. Βέβαια, είναι αναμενόμενο όταν δεν υπάρχει σύμβαση να αδυνατεί ο Υπουργός να την προσκομίσει αλλά ο ελάχιστος σεβασμός στους θεσμούς απαιτεί την αιτιολόγηση της αδυναμίας προσκόμισης εγγράφου, που ζητείται από βουλευτές στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Οι βουλευτές, ως γνωστόν, δεν εκπροσωπούν τον εαυτό τους αλλά τον ελληνικό λαό. Και ο κ. Θεοδωρικάκος και γενικά οι Υπουργοί της κυβέρνησης της ΝΔ τον λαό απαξιώνουν με συνεχή ψεύδη.

Επιπλέον, στα θεσμικά όργανα εκπροσώπησης των Δήμων (ΚΕΔΕ) υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για εταιρείες που κυκλοφορούν στους Δήμους προς άγραν πελατείας, μιλώντας για προσκλήσεις που ακόμα δεν έχουν δημοσιευθεί. Πως γνωρίζουν οι εταιρείες συμβούλων το περιεχόμενο προσκλήσεων που δεν έχουν δημοσιευθεί και θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός σήμερα; Γιατί ο κ. Θεοδωρικάκος έσπευσε να συστήσει Επιτροπή Αξιολόγησης των προτεινόμενων έργων με συμμετοχή ιδιωτών, για τους οποίους μάλιστα δεν απαντά αν θα εφαρμόζονται αναλογικά τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα και οι ευθύνες που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί παρά να αισθάνεται δικαιωμένος από την πολιτική που ακολούθησε για την τοπική αυτοδιοίκηση με την θέσπιση του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ», που η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει. Οι ποιοτικές διαφορές, τελικά, έγκεινται στα παραπάνω και είναι ενδεικτικά τόσο των προθέσεων της κυβέρνησης όσο και των επικοινωνιακών τακτικών της.

ΚΚΕ: Ο λαός δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του κουβέντα»

«"Ήρθε η ώρα του Δήμου Επιχειρηματία" ανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζοντας το νέο επενδυτικό πρόγραμμα, με άξονα τους Δήμους και τις Περιφέρειες, που καλούνται σε αυτήν τη φάση να συνεισφέρουν στην επανεκκίνηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης στη χώρα, με επίκεντρο πάντα τις ιεραρχήσεις των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις λαϊκές ανάγκες στις πόλεις και τα χωριά της χώρας που υπονομεύονται διαχρονικά» επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του «για την παρουσίαση του νέου προγράμματος της Τοπικής Διοίκησης από τον πρωθυπουργό».

«Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης δεν μας αναγγέλλει κάτι καινούριο. Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Δήμων και ακόμη περισσότερο αυτή των Περιφερειών είναι γεγονός εδώ και χρόνια, στόχος και αποτέλεσμα των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στο κράτος και την Τοπική Διοίκηση που υπηρετούν με συνέπεια όλες οι αστικές κυβερνήσεις. Είναι αυτή η αντιδραστική πολιτική που έχει αναδείξει τους Δήμους χρόνια τώρα σε ένα διευρυμένο φορομπηχτικό μηχανισμό, που δρα μόνιμα και σε βάρος του λαϊκού εισοδήματος, έχει εμπορευματοποιήσει και συρρικνώσει κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες και δομές, ιδιωτικοποιεί ακόμη περισσότερες και ανατρέπει εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα εργαζομένων και φτωχών λαϊκών στρωμάτων» προσθέτει η ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ σημειώνει, επίσης ότι «η εξαγγελία δε δια στόματος πρωθυπουργού ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα περάσει στην αρμοδιότητα της Τοπικής Διοίκησης σίγουρα δεν ξαφνιάζει κανέναν. Η εμπορευματοποίηση της είναι στρατηγική της κυβέρνησης, όπως και των άλλων αστικών κομμάτων και η Τοπική Διοίκηση καλείται να παίξει το ρόλο του Δούρειου Ίππου στο αντιλαϊκό έργο στο χώρο της υγείας που ο λαός μας το ζει στο πετσί του και εν μέσω πανδημίας», καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του «ας γνωρίζουν όμως, ότι ο λαός δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του κουβέντα».