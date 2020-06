Κοινωνία

Μετρό: Ποιος σταθμός κλείνει λόγω πορείας

Ποιος σταθμός του μετρό κλείνει το απόγευμα με εντολή της Αστυνομίας και για πόσες ώρες.

Κλειστός θα παραμείνει, με εντολή της Αστυνομίας, ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» το απόγευμα της Πέμπτης, με τους συρμούς να μην πραγματοποιούν στάση.

Ο σταθμός θα κλείσει στις 6 το απόγευμα μέχρι νεωτέρας, λόγω πορείας που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας.