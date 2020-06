Πολιτισμός

Στην Ελλάδα τα γυρίσματα μεγάλης γαλλικής κινηματογραφικής παραγωγής

Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν έξι εβδομάδες και θα πραγματοποιηθούν σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.

«Με την υποστήριξη του ΕΟΤ ξεκινούν στις 13 Ιουλίου στην Αθήνα και την Αίγινα τα γυρίσματα της γαλλικής ταινίας «On sourit pour la photo» («Χαμογελάστε για την φωτογραφία»). Πρόκειται για μία πολύ υψηλού επιπέδου κινηματογραφική παραγωγή, με σκηνοθέτη τον αγαπημένο του γαλλικού κοινού Francois Uzan και πρωταγωνιστές τους ιδιαίτερα δημοφιλείς ηθοποιούς Jacques Gamblin και Pascale Arbillot», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού.

Όπως επισημαίνεται «η ταινία αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ενέργεια προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην αγορά της Γαλλίας αλλά και σε διεθνές επίπεδο, καθώς εκτιμάται ότι θα την δουν περισσότεροι από 10 εκατ. Γάλλοι θεατές, ενώ αναμένεται να προβληθεί ακόμα στην Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, την Ισπανία κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη, επισκέφθηκαν σήμερα οι εκπρόσωποι της εταιρείας παραγωγής Benjamin Phuong Dung (Line Producer), Φένια Κοσοβίτσα (Line Producer) και Χριστίνα Λεκάκη (Production Coordinator). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες της συνεργασίας των δύο πλευρών και ανακοινώθηκε πως η πρεμιέρα της ταινίας στο Παρίσι προγραμματίζεται για το 2021. Από την πλευρά του, ο κος Φραγκάκης βεβαίωσε ότι ο ΕΟΤ θα βρίσκεται στο πλευρό της παραγωγής για οποιαδήποτε διευκόλυνση απαιτηθεί από τους τοπικούς φορείς του τουριστικού κλάδου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά και στο στάδιο της προώθησής της.

Τα γυρίσματα της κομεντί «On sourit pour la photo» θα διαρκέσουν έξι εβδομάδες και θα πραγματοποιηθούν σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως ο ναός της Αφαίας στην Αίγινα, σε ανερχόμενες γειτονιές της Αθήνας, όπως ο Κεραμεικός και το Παγκράτι, καθώς και σε χώρους πολιτισμού, όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στόχος είναι να αναδειχθεί το δυναμικό πρόσωπο της ελληνικής πρωτεύουσας, η νέα ελληνική γαστρονομία, ο ελληνικός τρόπος ζωής, αλλά και οι άγνωστες πτυχές της Αττικής όπως οι μαρίνες, η λίμνη της Βουλιαγμένης, τα οινοποιεία της, η κουλτούρα γύρω από την παραγωγή φιστικιού στην Αίγινα κ.ά.»

«On sourit pour la photo» - Η υπόθεση της ταινίας

Το υπουργείο Τουρισμό στην ανακοίνωσή του κάνει μια αναφορά και στην υπόθεση της ταινίας.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Ο Thierry είναι συνταξιούχος. Νιώθει μεγάλη νοσταλγία κοιτάζοντας παλιές φωτογραφίες της οικογένειας του, και είναι σίγουρος ότι τα καλύτερα χρόνια της ζωής του είναι πίσω του. Αντίθετα, η γυναίκα του, η Claire, έχει περισσότερη δύναμη από ποτέ, και έχει την εντύπωση ότι έχει χάσει πολλά πράγματα στην πάροδο των χρόνων και θέλει επιτέλους να απολαύσει τη ζωή. Το ζευγάρι δεν έχει πια πολλά να μοιραστεί...

Όταν η Claire αποφασίζει να ανακοινώσει στον Thierry ότι θέλει να χωρίσει, αυτός οργανώνει ένα ταξίδι για όλη την οικογένεια ώστε να αναβιώσει τις πιο όμορφες διακοπές που έχουν ζήσει σαν οικογένεια: τις διακοπές του 1998 στην Ελλάδα.

Ο Thierry πιστεύει ότι αυτό το ταξίδι θα είναι η ευκαιρία αναζωπυρωθεί το πάθος τους, αλλά στην Claire λέει ότι ο στόχος του ταξιδιού είναι να ενημερώσουν τα παιδιά τους για το διαζύγιο. Τα παιδιά όμως, η Karine και ο Antoine δεν είναι πια παιδιά, δεν θέλουν να ξυπνήσουν νωρίς για να επισκεφτούν μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ή να ακούν τα κηρύγματα των γωνιών τους όλη μέρα...

Υπό αυτές τις συνθήκες, ξεκινά αυτό το αξέχαστο ταξίδι στην Ελλάδα, όπου πολλές εκπλήξεις περιμένουν την οικογένεια!»