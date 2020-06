Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Νέα δρομολόγια από και προς το Αίγιο

Τα νέα δρομολόγια θα συνδέουν το Αίγιο και την ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας. Από πότε ξεκινούν.

Ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουνίου τα νέα δρομολόγια στο τμήμα Κιάτο- Αίγιο- Κιάτο μετά την παράδοση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής.

Τα νέα δρομολόγια θα συνδέουν το Αίγιο και την ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας, μέσω του Προαστιακού Σιδηρόδρομου, με την πρωτεύουσα, το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, το κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, καθώς και με το Διεθνές Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος".

Η γραμμή περιλαμβάνει τρεις νέους Σταθμούς σε Ξυλόκαστρο, Ακράτα και Αίγιο και θα πραγματοποιούνται ενδιάμεσες στάσεις σε Ελίκη, Διακοπτό (ανταπόκριση με Οδοντωτό Σιδηρόδρομο για Καλάβρυτα), Πλάτανο, Ακράτα, Λυγιά, Λυκοποριά και Ξυλόκαστρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ συνολικά θα πραγματοποιούνται 6 ζεύγη δρομολογίων, από το Αίγιο προς την Αθήνα ή το Αεροδρόμιο και από την Αθήνα ή το Αεροδρόμιο προς το Αίγιο, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα:

-Στο τμήμα Αίγιο-Κιάτο-Αεροδρόμιο θα εκτελούνται 3 δρομολόγια, με ώρες αναχώρησης από το Αίγιο: 07:38, 12:38 και 17:38.

-Στο τμήμα Αίγιο-Κιάτο-Αθήνα-Πειραιάς θα εκτελούνται 3 δρομολόγια, με ώρες αναχώρησης από το Αίγιο: 09:57, 14:57 και 19:33.

-Στο τμήμα Πειραιάς-Αθήνα-Κιάτο-Αίγιο θα εκτελούνται 3 δρομολόγια, με ώρες αναχώρησης από τον Πειραιά: 04:38* (από Αθήνα), 09:17 και 14:17.

-Στο τμήμα Αεροδρόμιο-Κιάτο-Αίγιο θα εκτελούνται 3 δρομολόγια, με ώρες αναχώρησης από το Αεροδρόμιο: 06:49, 11:49 και 16:49.

Διευκρινίζεται ότι σε όλα τα δρομολόγια θα γίνεται μετεπιβίβαση στο σταθμό του Κιάτου, από ηλεκτροκίνητο Desiro σε ντιζελοκίνητο Rail Bus και αντίστροφα, χωρίς αλλαγή αποβάθρας. Να σημειωθεί πως η καθυστέρηση υπολογίζεται σε περίπου 5-6 λεπτά.

Τέλος, σημειώνεται πως σε όλα τα δρομολόγια υπάρχει σύνδεση με μεγάλους συγκοινωνιακούς κόμβους, μέσω του Προαστιακού Σιδηρόδρομου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.