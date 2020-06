Κοινωνία

“Ελ. Βενιζέλος”: Πήγε να περάσει 41 ράβδους χρυσού και έπεσε βαριά… “καμπάνα”

Μία απίστευτη, αλλά αληθινή ιστορία... Πολίτης προσπάθησε να περάσεις δεκάδες ράβδους χρυσού, αλλά το πλήρωσε ακριβά.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε, ομόφωνα, αίτηση πολίτη που ζητούσε να ακυρωθεί πράξη επιβολής φόρου και πρόσθετου φόρου 452.691 ευρώ που του επιβλήθηκε, καθώς οι τελωνειακές αρχές τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» επειδή προσπάθησε, ερχόμενος από την Γενεύη της Ελβετίας, να περάσει 41 ράβδους χρυσού, αξίας 656.435 ευρώ.

Ειδικότερα, το φθινόπωρο του 2006, ερχόμενος από την Γενεύη, μετέφερε στις αποσκευές του 41 ράβδους χρυσού.

Οι τελωνειακές αρχές το αντελήφθησαν και συνέταξαν έκθεση κατάσχεσης, ενώ ο ίδιος συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε τακτική δικάσιμο. Παράλληλα, η αρμόδια ΔΟΥ του καταλόγισε κύριο φόρο 245.360 ευρώ και πρόσθετο φόρο 207.331 ευρώ (σύνολο 452.691 ευρώ), καθώς το ποσό της αγοράς των 41 κιλών χρυσού, δεν καλύπτεται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Στην ΔΟΥ άσκησε προσφυγή υποστηρίζοντας ότι οι πλάκες χρυσού αποτελούν «οικογενειακή περιουσία από το 1982» και είχαν επενδυθεί σε χρηματιστηριακά προϊόντα από δύο χρηματιστηριακές ελβετικές εταιρείες. Μετά τον θάνατο της μητέρας του, το 2007, αποφασίστηκε από τον ίδιο και τα αδέλφια του να διανεμηθεί η οικογενειακή περιουσία.

Έτσι, πήγε στην Γενεύη και παράλαβε από την Τράπεζα UBS SA, τις 41 ράβδους χρυσού, προκειμένου να επενδυθούν στην Ελλάδα, ενώ έλαβε σχετικές βεβαιώσεις από τις χρηματιστηριακές εταιρείες ότι παρέλαβε τα 41 κιλά χρυσού. Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έχασε την δικαστική μάχη, καθώς κρίθηκε ότι δεν επιβλήθηκε φόρος επί κτηθέντος στην αλλοδαπή εισοδήματος, αλλά ούτε επιβλήθηκε φόρος για εισόδημα που φέρεται ότι αποκτήθηκε στην ημεδαπή, ενώ απορρίφθηκε και ο ισχυρισμός ότι αθωώθηκε ποινικά από το Εφετείο Αθηνών για το αδίκημα της λαθρεμπορίας, καθώς η αθωωτική απόφαση δεν αναφέρεται «στις περί φορολογίας εισοδήματος διατάξεις, όπως αυτές του αποδίδονται» ως προς την απόκτηση του χρυσού. Στην συνέχεια, προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας να αναιρεθεί η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, υποστηρίζοντας ότι οι πλάκες χρυσού αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, αλλά το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ απέρριψε, ως αβάσιμους, όλους τους ισχυρισμούς του.