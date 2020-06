Κοινωνία

Έκκληση της Αστυνομίας σε θύματα του “ψευτογιατρού”

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί όποιον πολίτη ξέρει κάτι να επικοινωνήσει με την Ασφάλεια Αττικής.

Η Αστυνομία με ανακοίνωσή της καλεί οποιονδήποτε πολίτη έχει να καταθέσει στοιχεία σχετιζόμενα με την υπόθεση του «ψευτογιατρού», να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Για τον 47χρονο φερόμενο ως γιατρό, ο οποίος συνελήφθη, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ανθρωποκτονίας, απάτης, διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και αντιποίησης ιατρικού λειτουργήματος.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει:

«Σε συνέχεια του χθεσινού Δελτίου Τύπου σχετικά με τη σύλληψη 47χρονου ημεδαπού, φερόμενου ως γιατρού, για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ανθρωποκτονίας, απάτης, διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και αντιποίησης ιατρικού λειτουργήματος, παρακαλούμε οποιοσδήποτε πολίτης έχει να καταθέσει στοιχεία σχετιζόμενα με την υπόθεση, να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στα τηλέφωνα 210-6476183, 210-6476187 και 210-6411111.».