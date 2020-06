Κόσμος

Βρετανία: Πέθανε νεογέννητο από κορονοϊό

Νεογνό, μόλις 13 ημερών, το νεότερο θύμα της πανδημίας στη χώρα.

Σοκάρει η είδηση ότι ένα νεογνό μόλις 13 ημερών, χωρίς γνωστά υποκείμενα νοσήματα, έφυγε από την ζωή από κορονοϊό, στην Μεγάλη Βρετανία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πως προσβλήθηκε το βρέφος.

Ωστόσο το βρέφος έγινε το νεότερο θύμα της πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνεται ότι πριν λίγους μήνες είχε καταγραφεί και ο θάνατος ενός βρέφους έξι εβδομάδων από τον φονικό ιό.

Στο μεταξύ το βρετανικό σύστημα υγείας ανακοίνωσε 135 θανάτους το τελευταίο 24ωρο, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να φτάνει τα 42.288. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν τις 300 χιλιάδες. Συγκεκριμένα αυξήθηκαν κατά 1.218 σε 300.469.