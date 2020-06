Πολιτική

Μητσοτάκης: “Καίριας σημασίας” η συνεργασία με τις χώρες της Αν. Εταιρικής Σχέσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τους έξι ηγέτες των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Τι συζήτησαν.

Την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τους ομολόγους του για τους στόχους της μελλοντικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης των ηγετών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των έξι χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, τόνισε πως είναι καίριας σημασίας η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε την έως τώρα πρόοδο των Ανατολικών εταίρων στο μεταρρυθμιστικό τους έργο, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα. Τόνισε δε την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών, ακόμη περισσότερο στους τομείς των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της αλληλεγγύης που επέδειξε η ΕΕ, η οποία από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στους Ανατολικούς εταίρους συνδράμοντας τόσο στην αντιμετώπιση των άμεσων υγειονομικών αναγκών, όσο και των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της πανδημίας.