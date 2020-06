Life

“Πέτα τη φριτέζα”: πέφτει η αυλαία στο Φτασμένο (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από τα τελευταία επεισόδια της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, που θα προβληθούν Δευτέρα και Τρίτη.

Πρωτοεμφανίστηκαν στη ζωή μας πριν από δύο χρόνια και έδωσαν μεγάλες μάχες για τη χρησιμότητα της Φριτέζας! Τους χώριζε μεγάλη απόσταση χιλιομετρικά αλλά και…μαγειρικά! Έκτοτε, συνέβησαν πολλά και «νόστιμα» αλλά και εξωπραγματικά ήρθε όμως η στιγμή να μπουν όλα στο…ράφι τους!

Η κωμική σειρά Πέτα τη Φριτέζα μας κράτησε συντροφιά για δύο σεζόν κερδίζοντας την αγάπη των τηλεθεατών και χάρισε αμέτρητες στιγμές γέλιου δημιουργώντας το δικό της, πιστό τηλεοπτικό κοινό! Οι συντελεστές της σειράς, φανερά συγκινημένοι, την αποχαιρέτισαν με ένα πάρτι αμέσως μετά το τέλος των γυρισμάτων κι εμείς ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε τα δύο τελευταία επεισόδια!

Δευτέρα 22/6 στις 21:45

Επεισόδιο 51: «Αστέρι Michelin με σάλτσα «εξώδικο», των Ρώσων»

Η εικασία του Σωκράτη και της Φωτεινής είναι ότι οι δύο μυστηριώδεις «πελάτες» είναι κριτές Michelin, η πραγματικότητα όμως θα αποδειχτεί αμείλικτη. Οι Ρώσοι θέλουν πίσω το μαγαζί τους και το θέλουν άμεσα. Την ίδια ώρα ο Αλέκος προσπαθεί να εκμαιεύσει όλες τις αλήθειες απ’ το στόμα της Ζαμπέλας με την βοήθεια της χημείας. Αντ’ αυτού όμως, θα μάθει την σκληρή αλήθεια από τον Μένιο ο οποίος του αποκαλύπτει το πιο φριχτό μυστικό της δαιμόνιας μάνας του. Μετά από αυτό, ο θιασώτης του παλιού ΠΑΣΟΚ, αποφασίζει να τα βροντήξει όλα και να κλεφτεί με την Λούνα. Την κατάσταση αλλάζει η ψαρού, που γέννησε το μοναδικό παιδί για το οποίο είναι σίγουρα ο πατέρας. Παράλληλα, ο Κίμωνας σιγουρεύεται από λάθος της Μαριέττας για το αληθές της εγκυμοσύνης της!

Τρίτη 23/6 στις 21:45

Επεισόδιο 52 (τελευταίο): «Αλλαγμένος Κίμωνας Μπασκιάς, του Αντρέα»

Ο Κίμωνας κάνει μία πρόταση στη Μαριέττα που παρά είναι καλή και ανιδιοτελής για να βγαίνει απ’ τα χείλη του. Το ζήτημα όμως για την αγαπημένη φουρνάρισσα είναι να βρει τη δύναμη να τον εμπιστευτεί. Θα το κάνει; H Λούνα προσπαθεί να διαφύγει από το Φτασμένο με τα λεφτά του Αλέκου αλλά θα πέσει πάνω στη Φάλον….Δύο πεινασμένοι τουρίστες, που έμελλε να είναι το τελευταίο γεύμα που θα έφτιαχνε η Φωτεινή πριν εγκαταλείψει για πάντα το Φτασμένο, φέρνουν στη Λαγουδέρα μία διάκριση που ζητούσε δύο χρόνια τώρα… Την ίδια στιγμή τα δύο ξαδέρφια της οργής ξαναβρίσκονται και γιορτάζουν μαζί αυτήν την επιτυχία. Θα αλλάξει γνώμη η Φωτεινή αναστέλλοντας την αποχώριση της; Αντρέας και Κίμωνας τα βάζουν με τη μαφία και δίνουν την απόλυτη μάχη για τη Λαγουδέρα αλλά και την επιβίωση τους. Θα καταφέρουν να πάρουν πίσω το μαγαζί και τον έλεγχο της ζωής τους; Πως θα κλείσει τον κύκλο της η τρομερή παρέα του Φτασμένου;

