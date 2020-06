Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέος θάνατος στον Εχίνο

Ο κορονοϊός "θερίζει" ζωές στον Εχίνο. Σε απόλυτη απομόνωση η περιοχή που μετρά το έκτο θύμα

Μια γυναίκα 70 ετών είναι το τελευταίο θύμα από τον κορονοϊό στον Εχίνο της Ξάνθης. Η γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Ο θάνατος της 70χρονης γυναίκας από τον Εχίνο Ξάνθης καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Πρόκειται για το έκτο θύμα από την περιοχή τις τελευταίες ημέρες,

Σημειώνεται ότι από τα 24 κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα Πέμπτη, τα 18 είναι στην Ξάνθη, δύο στη Ροδόπη και τέσσερα εισαγόμενα.