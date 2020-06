Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής: “Μάχη” για το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επιστολή του Σαρλ Μισέλ προς τους Eυρωπαίους ηγέτες. Αισιόδοξία για τελική συμφωνία τον Ιούλιο.

Της Μαρίας Αρώνη

Η πρόταση της Κομισιόν για τη δημιουργία Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 750 δις ευρώ, καθώς και η πρόταση για τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027) , ύψους 1,1 τρις ευρώ, θα συζητηθεί για πρώτη φορά αύριο από τους 27 ηγέτες της ΕΕ, στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.

Η αυριανή τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών, η 5η κατά σειρά από τότε που ξέσπασε η κρίση του κορονοϊού, θα αποτελέσει «σημαντικό βήμα» προς την τελική συμφωνία, σε μία δια ζώσης Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, για τη δημιουργία ενός τετραετούς διάρκειας Ταμείου Ανάκαμψης, ή «Ταμείο Νέας Γενιάς» (Next Generation EU), θα χρειαστεί η Επιτροπή να δανειστεί από τις αγορές ποσό ύψους 750 δις ευρώ, έναντι υψηλότερων κρατικών εγγυήσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι αποπληρωμές των δανείων θα προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για περίοδο 30 ετών, ξεκινώντας από το 2028. Από τα 750 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, περίπου 500 δισεκατομμύρια θα δοθούν σε επιχορηγήσεις και 250 δισεκατομμύρια ως δάνεια, για την ανάκαμψη οικονομιών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία.

Η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία και η Σουηδία – που χαρακτηρίζονται ως οι «Φειδωλοί Τέσσερις», αλλά και η Φινλανδία και ως ένα βαθμό και η Εσθονία – υποστηρίζουν ότι το ποσό του πακέτου είναι πολύ μεγάλο και επιθυμούν αυτές οι ενισχύσεις να λάβουν περισσότερο τη μορφή δανείων παρά επιχορηγήσεων. Επιπλέον, οι χώρες αυτές, ζητούν η διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης να είναι μικρότερη της τετραετίας.

Επιστολή του Σαρλ Μισέλ προς τους Eυρωπαίους ηγέτες για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής

«Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε την πολυπλοκότητα των προτάσεων και τον χρόνο που χρειάζεται για να ανταπεξέλθουμε», τονίζει στην επιστολή του προς τους ευρωπαίους ηγέτες ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ. «Οι προσπάθειές μας θα πρέπει να επικεντρωθούν στους τομείς και τις γεωγραφικές περιφέρειες της ΕΕ που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Σαρλ Μισέλ, τα σημεία στα οποία χρειάζεται μεγαλύτερη σύγκλιση απόψεων είναι το μέγεθος και η διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης, οι προϋποθέσεις για την κατανομή της βοήθειας σε επιχορηγήσεις και δάνεια, το ζήτημα της αιρεσιμότητας, καθώς και το μέγεθος του ΠΔΠ και της χρηματοδότησής του, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων πόρων και των επιστροφών (rebates).

«Στόχος μας είναι να ληφθεί συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας για να υπάρξει συμφωνία, γι αυτό πρέπει να εργαστούμε σκληρά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θα τα καταφέρουμε αν οι συνομιλίες γίνουν με πνεύμα υπευθυνότητας και βούλησης για να εξέλθουμε από αυτήν την τεράστια πρόκληση ενωμένοι και δυνατοί».

Η Σύνοδος Κορυφής θα ξεκινήσει στις 11 π.μ. (ώρα Ελλάδος) με την καθιερωμένη ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι. Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ θα ενημερώσουν τους ηγέτες για τις συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και την τηλεδιάσκεψη της 15ης Ιουνίου. Τη σκυτάλη θα λάβει η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία θα ενημερώσει τους ηγέτες για την οικονομική κατάσταση. Οι ηγέτες θα συζητήσουν, επίσης εν συντομία την κατάσταση των συμφωνιών του Μινσκ. Μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης οι πρόεδροι Σαρλ Μισέλ και φον ντερ Λάιεν θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.

Αισιόδοξία για τελική συμφωνία τον Ιούλιο

Ο ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Πάολο Τζεντιλόνι, δήλωσε ότι «πιστεύει πως θα μπορέσει να βρεθεί μια συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά ίσως αυτό δεν θα καταστεί δυνατό στην αυριανή Σύνοδο Κορυφής». «Ο αυριανός θα είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός, για να γίνουν αντιληπτές με μεγαλύτερη σαφήνεια οι διαφορές μεταξύ ορισμένων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων», συμπλήρωσε. «Η συμφωνία θα επιτευχθεί τον Ιούλιο, είμαι σίγουρος» τόνισε ο Τζεντιλόνι.

Την άποψη ότι το σχέδιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι πιθανό να εξασφαλίσει στήριξη από τα κράτη-μέλη τον Ιούλιο, εξέφρασε και ο Επίτροπος για τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό, Γιοχάνες Χαν. «Έχω πραγματικά αυτήν την πεποίθηση, γιατί όλοι καταλαβαίνουν την επείγουσα ανάγκη», δήλωσε ο Χαν σε συνέντευξή του στο Reuters. «Μπορεί να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, προσαρμογές, αλλά η γενική κατεύθυνση θα παραμείνει», είπε. «Αν η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά είναι πραγματικά μια ενιαία αγορά, αυτό σημαίνει ότι όλες αυτές οι εθνικές οικονομίες πρέπει να ανακάμψουν, λίγο πολύ, την ίδια στιγμή... επομένως είναι αναγκαία η παροχή μέσω επιχορηγήσεων», πρόσθεσε ο Γ. Χαν. «Οι επιχορηγήσεις πρέπει να θεωρηθούν από τους ‘φειδωλούς’ ως ένα είδος επένδυσης για περισσότερη ανθεκτικότητα, για καλύτερες επιδόσεις, που τελικά είναι προς το συμφέρον όλων», δήλωσε ο Επίτροπος. «Οι ‘φειδωλοί’ πρέπει να ενδιαφέρονται οι οικονομίες όπως της Ιταλίας ή της Ισπανίας να ανακάμψουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα», είπε, σημειώνοντας ότι πολλές από τις εσωτερικές εξαγωγές της ΕΕ πηγαίνουν από τον βορρά προς το νότο.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Ισπανός Λουίς ντε Γκίντος, δήλωσε ότι οι υπερχρεωμένες χώρες της ευρωζώνης χρειάζονται επιχορηγήσεις και όχι δάνεια για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας για να αποφύγουν να μπουν σε μια μεγαλύτερη τρύπα χρέους.

Τσίπρας στο ΕΣΚ: Το Ταμείο Αλληλεγγύης να μη συνδυαστεί με δάνεια

Την ανάγκη «οι προοδευτικές δυνάμεις να εξασφαλίσουν ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης δεν θα συνδυαστεί με δάνεια και όρους λιτότητας», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρέμβασή του στην προπαρασκευαστική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, που γίνεται με τηλεδιάσκεψη.

Γεννηματά: Οι αποφάσεις να επισπευσθούν

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) το απόγευμα, η Φώφη Γεννηματά, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις για την δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της κρίσης. «Σε συνδυασμό με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δίνει ώθηση στην πολιτική ενοποίηση της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οφείλει να εγκρίνει χωρίς εκπτώσεις και αστερίσκους την πρόταση της επιτροπής. Η ευθύνη τώρα είναι στους πρωθυπουργούς. Οι αποφάσεις να επισπευσθούν. Όχι ατέρμονες διαβουλεύσεις γιατί οι κοινωνίες δεν αντέχουν», υποστήριξε η Φώφη Γεννηματά.

Επίσης, η κ. Γεννηματά ζήτησε να πιέσουν για κυρώσεις στην Τουρκία, καθώς όπως είπε, είναι ο μόνος τρόπος που θα φέρει αποτέλεσμα απέναντι στην επιθετικότητά της. «Η Τουρκία απειλεί τη σταθερότητα και την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο.Το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ελληνικό. Η Ευρώπη δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια, ούτε στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ούτε στο σπάσιμο του εμπάργκο, ούτε στους εκβιασμούς για το προσφυγικό. Καλές οι δηλώσεις αλλά δεν αρκούν. Αποτέλεσμα θα φέρουν οι κυρώσεις», υπογράμμισε η πρόεδρος του Κίνήματος Αλλαγής.