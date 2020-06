Κόσμος

Τσαβούσογλου: Συμφωνία Ερντογάν – Τραμπ για κοινή δράση στην Λιβύη

Τι αποκάλυψε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών για την συμφωνία του Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Για συνεργασία στη Λιβύη συμφώνησαν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε από την Άγκυρα, κατά την οποία μίλησε για την εξωτερική πολιτική της χώρας του.

“Η Αμερική προσπαθεί να έχει ένα πιο ενεργό ρόλο στη Λιβύη” προσθέτοντας ότι “ο Πρόεδρός μας πρότεινε στον Αμερικανό Πρόεδρο να συνεργαστούμε Τουρκία και ΗΠΑ μαζί με τη Λιβύη. Ο Τραμπ το είδε θετικά. Κι εμείς σε επίπεδο υπουργείων Εξωτερικών, αλλά και σε επίπεδο υπουργείων Άμυνας και μυστικών υπηρεσιών πήραμε εντολή να συνεργαστούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να υπάρξει μια κοινή ενέργεια για τη σταθερότητα στην περιοχή και για το μέλλον της Λιβύης”, ανέφερε ο Τσαβούσογλου.