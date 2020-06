Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook: “Μπλόκο” σε αναρτήσεις του Τραμπ

Μετά το Twitter, με το οποίο έχει ανοικτό μέτωπο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ήρθε η σειρά του Facebook να κατεβάσει αναρτήσεις λόγω ρητορικής μίσους. Πώς αντέδρασε;

Η εταιρεία Facebook ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέβασε αναρτήσεις και διαφημίσεις της ομάδας της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καθώς αυτές παραβίαζαν την πολιτική της εταιρείας κατά του οργανωμένου μίσους.

Οι διαφημίσεις έδειχναν ένα κόκκινο ανεστραμμένο τρίγωνο με κείμενο που ζητούσε από τους χρήστες του Facebook να λάβουν μέρος σε μια συλλογή υπογραφών εναντίον της Antifa, ενός χαλαρά οργανωμένου αντιφασιστικού κινήματος.

Με tweet του σήμερα ο Τζόναθαν Γκρίνμπλατ, επικεφαλής της διεθνούς εβραϊκής μκο, Anti-Defamation League (ADL) είπε για το σύμβολο: «Οι Ναζί χρησιμοποιούσαν κόκκινα τρίγωνα για να ταυτοποιούν τα πολιτικά τους θύματα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η χρήση του για επίθεση σε πολιτικούς αντιπάλους είναι εξαιρετικά προσβλητική».

Οι διαφημίσεις στο Facebook προβάλλονταν σε σελίδες που ανήκουν στον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και εμφανίστηκαν επίσης στη σελίδα "Ομάδα Τραμπ".

«Η πολιτική μας απαγορεύει τη χρήση ενός απαγορευμένου συμβόλου ομάδας μίσους για την ταυτοποίηση πολιτικών κρατουμένων χωρίς το γενικό πλαίσιο που καταδικάζει ή συζητά το σύμβολο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας Facebook.

«Το ανεστραμμένο κόκκινο τρίγωνο είναι ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται από την Antifa, οπότε συμπεριλήφθηκε σε μια διαφήμιση σχετικά με την Antifa», δήλωσε ο Τιμ Μάρτοφ, εκπρόσωπος της εκστρατείας Τραμπ.

«Να σημειώσουμε ότι το Facebook εξακολουθεί να δίνει για χρήση ένα ανεστραμμένο κόκκινο τρίγωνο εικονίδιο emoji, το οποίο μοιάζει ακριβώς το ίδιο, οπότε είναι περίεργο να στοχεύουν μόνο αυτήν τη διαφήμιση. Η εικόνα δεν περιλαμβάνεται επίσης στη βάση δεδομένων της Anti-Defamation League για σύμβολα μίσους».

Ένας εκπρόσωπος της ADL είπε ότι η βάση δεδομένων της δεν είναι μια βάση δεδομένων για ιστορικά σύμβολα των Ναζί αλλά μια βάση με σύμβολα που «χρησιμοποιείται συνήθως από τους σύγχρονους εξτρεμιστές και τους υποστηρικτές της υπεροχής των λευκών στις ΗΠΑ».

Ανέφερε επίσης ότι υπήρχαν κάποιοι antifa που έχουν χρησιμοποιήσει το κόκκινο τρίγωνο, αλλά ότι δεν ήταν ένα ιδιαίτερα κοινό σύμβολο που χρησιμοποιεί η ομάδα.