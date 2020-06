Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Θερίζει” τον πλανήτη – Οι νεκροί και τα κρούσματα

Η εξέλιξη της πανδημίας στον κόσμο. Οι νεκροί, τα κρούσματα και πόσοι έχουν αναρρώσει. Ποιες χώρες έχουν τα περισσότερα θύματα.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 450.386 ανθρώπων παγκοσμίως μετά την εμφάνιση του ιού στην Κίνα, τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο βάσει επίσημων πηγών σήμερα στις 22.00 ώρα Ελλάδος.

Περισσότεροι από 8.410.400 άνθρωποι έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό επίσημα σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας, από τους οποίους τουλάχιστον 3.866.200 θεωρούνται θεραπευμένοι.

Αυτός ο αριθμός των διαγνωσμένων κρουσμάτων δεν αντανακλά παρά ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού των μολύνσεων. Ορισμένες χώρες κάνουν διαγνωστικά τεστ μόνο στα βαριά περιστατικά, άλλες χρησιμοποιούν τα τεστ κατά προτεραιότητα για την ιχνηλάτηση, ενώ ένας αριθμός φτωχών χωρών διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες ανίχνευσης.

Από την καταμέτρηση που έγινε χθες στις 22.00 ώρα Ελλάδος, 5.087 νέοι θάνατοι και 139.699 κρούσματα καταγράφηκαν στον κόσμο. Οι χώρες που είχαν τους περισσότερους νέους θανάτους είναι η Βραζιλία (1.269), το Μεξικό (770) και οι ΗΠΑ (767).

Οι ΗΠΑ, που κατέγραψαν τον πρώτο τους θάνατο που οφειλόταν στον κορονοϊό στις αρχές Φεβρουαρίου, είναι η πλέον πληγείσα χώρα τόσο σε αριθμό θανάτων όσο και σε αριθμό κρουσμάτων, με 118.057 θανάτους σε 2.173.804 κρούσματα. Τουλάχιστον 592.191 άνθρωποι έχουν αποθεραπευτεί.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Βραζιλία με 46.510 νεκρούς (955.377 κρούσματα), το Ηνωμένο Βασίλειο με 42.288 νεκρούς (300.469 κρούσματα), η Ιταλία με 34.514 νεκρούς (238.159 κρούσματα), και η Γαλλία με 29.603 νεκρούς (195.142 κρούσματα).

Ανάμεσα στις πιο σκληρά πληγείσες χώρες, το Βέλγιο είναι αυτό που θρηνεί τις περισσότερες ανθρώπινες απώλειες σε σχέση με τον πληθυσμό του, με 84 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, ακολουθούν η Βρετανία (62), η Ισπανία (58), η Ιταλία (57) και η Σουηδία (50).

Η Κίνα (χωρίς τα εδάφη του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο) όπου η επιδημία ξέσπασε στα τέλη Δεκεμβρίου, καταγράφει επισήμως συνολικά 83.293 κρούσματα (28 νέα), από τα οποία 4.634 θάνατοι (κανένας επιπλέον). Παράλληλα, 78.394 ασθενείς θεραπεύτηκαν.

Η Ευρώπη είχε συνολικά σήμερα στις 22.00 ώρα Ελλάδος, 190.185 θανάτους (2.471.745 κρούσματα), οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 126.405 θανάτους (2.273.952 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 86.723 θανάτους (1.840.488 κρούσματα), η Ασία 26.990 θανάτους (938.635 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 12.730 θανάτους (606.444 κρούσματα), η Αφρική 7.222 θανάτους (270.355 κρούσματα) και η Ωκεανία 131 θανάτους (8.784 κρούσματα).

Ο απολογισμός αυτός συντάχθηκε από δεδομένα που συνέλλεξαν τα γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Λόγω των διορθώσεων που γίνονται από τις αρχές ή των καθυστερημένων δημοσιεύσεων δεδομένων, οι αριθμοί αύξησης για το 24ωρο μπορεί να μην ανταποκρίνονται ακριβώς σε αυτούς που είχαν δημοσιευθεί την προηγουμένη.