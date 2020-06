Κόσμος

Νέα Ζηλανδία: Πυροβόλησε τους αστυνομικούς που του έκαναν έλεγχο (βίντεο)

Αιματηρό περιστατικό με θύματα αστυνομικούς σημειώθηκε σε τυχαίο έλεγχο οχήματος.

Ένοπλος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών στη Νέα Ζηλανδία, σκοτώνοντας τον έναν και τραυματίζοντας τον δεύτερο.

Οι άοπλοι αστυνομικοί έκαναν τυπικούς ελέγχους για την κίνηση, όταν ξαφνικά ο άγνωστος τους πυροβόλησε και εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ύποπτος χτύπησε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του έναν περαστικό.

Αξιωματικοί είπαν ότι δεν υπήρχε κάτι που να υποδηλώνει επικινδυνότητα κατά τον έλεγχο του οχήματος του δράστη.

Οι αστυνομικοί στη Νέα Ζηλανδία δεν οπλοφορούν συνήθως , αλλά έχουν τα όπλα τους στο αυτοκίνητο.

Μετά το περιστατικό, που σημειώθηκε στην πόλη Όκλαντ, έκλεισαν οκτώ σχολεία, ενώ οι Αρχές συμβούλεψαν τον κόσμο να παραμείνει μέσα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται.