Κόσμος

Λευκός Οίκος: Αφροαμερικανή αξιωματούχος παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση της ανώτερης αξιωματούχου που παραιτήθηκε αντιδρώντας στη ρητορική του Τραμπ για τους διαδηλωτές μετά τη δολοφονία Φλόιντ.

Ανώτερη αξιωματούχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε την παραίτησή της χθες Πέμπτη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αντίδραση του προέδρου στο άνευ προηγουμένου κίνημα εναντίον του ρατσισμού οι διαδηλώσεις του οποίου συνταράσσουν τη χώρα μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

«Τα σχόλια και οι πράξεις του προέδρου όσον αφορά τη φυλετική αδικία και τους μαύρους αμερικανούς είναι διαμετρικά αντίθετα από τις βασικές αξίες και πεποιθήσεις μου», ξεκαθάρισε η Μέρι Ελίζαμπεθ Τέιλορ, 30 ετών, βοηθός υφυπουργός αρμόδια για κοινοβουλευτικά θέματα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην επιστολή της παραίτησής της προς τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο, αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας The Washington Post.

Η Τέιλορ ήταν το νεότερο πρόσωπο και η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατέλαβε το αξίωμα αυτό.

Η παραίτησή της μοιάζει να είναι η πρώτη ανώτερου ή ανώτερης αξιωματούχου της κυβέρνησης που συνδέεται άμεσα με το ζήτημα των φυλετικών διακρίσεων και των διαδηλώσεων που έχουν ξεσπάσει στις ΗΠΑ μετά τον θάνατο του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ, Αφροαμερικανού που υπέστη ασφυξία από την πίεση του γονάτου ενός λευκού αστυνομικού στα τέλη του Μαΐου στη Μινεάπολη.

Μετά το επεισόδιο αυτό, ο Τραμπ επικρίθηκε έντονα διότι έδωσε εντολή να διαλυθούν με βάρβαρο τρόπο ειρηνικοί αντιρατσιστές συγκεντρωμένοι μπροστά στον Λευκό Οίκο, με εκτενή χρήση δακρυγόνων και έφοδο των δυνάμεων ασφαλείας, αλλά και διότι απείλησε να στείλει τον στρατό να καταστείλει τις κινητοποιήσεις.

Η ομάδα που διεξάγει την προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου εξάλλου προγραμμάτισε μια μεγάλη συγκέντρωση την ημέρα που εορτάζεται η κατάργηση της δουλείας στις ΗΠΑ, την «Juneteenth» (19η Ιουνίου), στην Τάλσα, στην Οκλαχόμα, θέατρο μιας από τις χειρότερες ρατσιστικές σφαγές στην ιστορία των ΗΠΑ το 1921. Η συγκεκριμένη επιλογή εκλήφθηκε ως πρόκληση, γεγονός που ανάγκασε τον Τραμπ να ανακοινώσει πως αποφάσισε η προεκλογική του εκδήλωση να γίνει τελικά μία ημέρα αργότερα, την 20ή.