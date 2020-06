Κοινωνία

Αδελφός Μαρκέλλας στον ΑΝΤ1: Οι αποκαλύψεις μου προκαλούν δέος (βίντεο)

Την άποψη ότι πρόκειται για κύκλωμα και όχι για μεμονωμένο άτομο εξέφρασε ο Αλέξης Κούγιας, τονίζοντας ότι η 10χρονη είναι ζωντανή χάρη στην κινητοποίηση.

Για τα όσα αποκαλύφθηκαν από την ομολογία της συλληφθείσας για την αρπαγή και την ασέλγεια κατά της 10χρονης Μαρκέλλας, μίλησε ο αδελφός της Χρήστος, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1. Μέσω της ίδιας εκπομπής, η συνήγορός του, Α.Ανάσογλου, απηύθυνε έκκληση «να μη γίνονται λεπτομερείς περιγραφές», καθώς στιγματίζεται το παιδί, ενώ ο έτερος συνήγορος του αδελφού, Αλέξης Κούγιας εξέφρασε την πεποίθηση ότι πρόκειται για κύκλωμα ενώ χαρακτήρισε «πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα» την υπόθεση.

«Δε θέλω καν να σκέφτομαι τι έγινε»

«Όλα αυτά που αποκαλύπτονται μου προκαλούν δέος και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το ρόλο που θα πρέπει να έχω», δήλωσε μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο αδελφός της Μαρκέλλας, Χρήστος.

Ο νεαρός εξέφρασε την ευχή «να μην ξαναϋπάρξει ποτέ κανένας άνθρωπος που να μπορεί να κλέψει ένα παιδάκι στο δρόμο και να ασελγήσει πάνω του, άμα βέβαια είναι αλήθεια αυτά».

Σχετικά με τη γυναίκα που ομολόγησε την αρπαγή της 10χρονης και της σε βάρος της ασέλγεια, ο αδελφός είπε πως δεν την γνωρίζει, ούτε του θυμίζει κάτι από παλιά.

Ο Χρήστος εξέφρασε το παράπονό του ότι, δεν ενημερώνεται επίσημα από τις Αρχές, αλλά από τα Μέσα και τα social media για την υπόθεση, κατηγορώντας μερίδα των Μέσων ότι, βγάζουν ακόμα φωτογραφίες και τα στοιχεία της μικρής αδελφής του.

«Το φυσικό περιβάλλον της Μαρκέλλας είναι στη γιαγιά κι ελπίζω να μπορεί να παραμείνει σε αυτήν και να μην αλλάξει ριζικά η ζωή της», κατέληξε ο νεαρός.

Αλέξης Κούγιας: Δεν πιστεύω ότι έδρασε μόνη της

Ως «τιμή» χαρακτήρισε την ανάληψη της υπόθεσης της Μαρκέλλας ο Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και ξεκαθάρισε ότι, «δεν υπάρχει καμία σκιά πάνω από την οικογένεια, ούτε τη μητέρα ούτε αυτό τον αδελφό που προσπαθεί να πείσει όλη την κοινωνία ότι υπάρχει περιβάλλον».

Σχετικά με τυχόν επαφές με την 33χρονη και την οικογένεια, είπε πως, «δεν υπήρχε καμία σχέση, στην παλαιά κατοικία ήταν γείτονες».

Ο νομικός, πάντως, έκανε λόγο για «σπάνια υπόθεση στα χρονικά της Ελλάδος», εκφράζοντας την άποψη ότι πρόκειται για κύκλωμα.

«Δεν υπάρχει τέτοια υπόθεση με ασέλγεια και απαγωγή, οι υποψίες μου είναι ότι υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα. Θα μεταφέρω αυτό τον προβληματισμό μου, η άποψή μου είναι ότι υπάρχει κύκλωμα», σημείωσε σχετικά και τόνισε πως «δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο με έναν άνθρωπο».

«Αν δεν υπήρχε όλη αυτή η κινητοποίηση της κοινωνίας, ίσως το παιδί να μην ήταν στη ζωή», κατέληξε ο Αλέξης Κούγιας.