Δένδιας: η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει ότι θέλει

Ο ΥΠΕΞ τόνισε ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν κοινή αντίληψη για την πραγματικότητα στην ανατολική Μεσόγειο.

«Η Αίγυπτος είναι μια φιλική χώρα προς την Ελλάδα. Είναι μια χώρα που υπό την ηγεσία του Προέδρου Σίσι βλέπει, διαβάζει την πραγματικότητα στην ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή με τον ίδιο τρόπο που τον διαβάζει και η Ελλάδα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Σε συνέντευξή που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό «Alpha» λίγες ώρες μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Ιταλία και λίγο πριν ταξιδέψει σε Γαλλία, Ισραήλ και Αίγυπτο -και μεταδόθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης-, ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι μέχρι σήμερα είχαν υπάρξει 17 γύροι συνομιλιών με την Αίγυπτο που δεν κατέληξαν, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει μια καινούργια αρχή και μια καινούργια προσπάθεια.

Κληθείς να απαντήσει τι θα ήθελε να αφήσει πίσω όταν θα αφήσει το υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας εκμυστηρεύτηκε πως θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχής αν μπορούσαμε να κάνουμε και τη συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο.

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας ανέδειξε τη σημασία της συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Η Ελλάδα μεγάλωσε, τα δικαιώματά μας επεκτάθηκαν και μια ευρωπαϊκή χώρα δέχτηκε την ανάγνωση του διεθνούς δικαίου και την επήρεια των νησιών όπως τη δέχεται η Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά. «Άρα το γεγονός ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά αποκτά μια Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, όπως το ερμηνεύει η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών της υφηλίου, είναι από μόνο του κάτι το εξαιρετικά σημαντικό» επισήμανε περαιτέρω.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως «η Ιταλία δέχεται ότι όχι μόνο και στο Ιόνιο, αλλά και στο Αιγαίο και στο Λιβυκό, η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να ασκήσει την επέκταση της κυριαρχίας της στα 12 ναυτικά μίλια και ζητάει από την Ελλάδα, τον ιδιοκτήτη αυτού του δικαιώματος, την άδεια να ψαρέψει σε αυτά τα ύδατα όταν η Ελλάδα ασκήσει αυτό το δικαίωμα».

Αναφερόμενος στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την εν λόγω συμφωνία, ο κ. Δένδιας είπε πως τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης με την εξαίρεση μιας υπερδεξιάς ή ακροδεξιάς, τήρησαν μια εξαιρετική στάση. «Στήριξαν τη συμφωνία απόλυτα, καταλαβαίνοντας το αυτονόητο, ότι αυτή είναι μια συμφωνία που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον» προσέθεσε και σημείωσε πως είναι μια συμφωνία για την οποία προσπάθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι για πάρα πολλά χρόνια, 43 χρόνια.

Σχετικά με τα περί μη πλήρους επήρειας των δυο μικρών νησιών, είπε ότι τα ακούει ελαφρώς κωμικά και τόνισε πως είναι μια ισοσκελισμένη συμφωνία. «Αυτό το 0,0019% που η Ελλάδα παραχωρεί στα δυο ακραία σημεία των μικρών νησιών, το παίρνει στο κέντρο αυτής της έκτασης, άρα συνολικά παίρνει ακριβώς την ίδια έκταση» αποσαφήνισε και επισήμανε πως δημιουργεί ένα εξαιρετικά ευνοϊκό για την Ελλάδα νομικό προηγούμενο.

Απευθυνόμενος στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είπε ότι αν βρίσκει τη συμφωνία με την Ιταλία της αρεσκείας της Τουρκίας, «τότε μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τους κανόνες αυτής ακριβώς της συμφωνίας, την επήρεια στα νησιά, την υφαλοκρηπίδα στα νησιά, τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες στα νησιά».

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε πως θα είναι ο πιο ευτυχισμένος των ανθρώπων αν αυτή η συμφωνία με την Ιταλία γίνει η πόρτα μέσα από την οποία η Τουρκία θα περάσει στη διεθνή νομιμότητα, και θα μπορέσει σε αυτό το χώρο, στο δωμάτιο της διεθνούς νομιμότητας, να συναντήσει την Ελλάδα. Ειδικότερα, κάλεσε την Τουρκία να «βρούμε άκρη επί τη βάση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι βάση συζήτησης η λογική ότι, για παράδειγμα, τα νησιά δεν έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα παρά μόνο χωρικά ύδατα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εξέφρασε την πεποίθηση πως η ΕΕ θα σταθεί και θα προστατεύσει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε, το διεθνές δίκαιο.

Ερωτηθείς πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει η Αθήνα την απειλή της Άγκυρας ότι θα βγάλει κάποια στιγμή κάποιο ερευνητικό σκάφος για να κάνει σεισμικές έρευνες, ο κ. Δένδιας είπε πως επειδή η Τουρκία ισχυρίζεται κάτι δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι αυτό αλλάζει το χρώμα στον χάρτη ή στην αντίληψη του δικαίου για συγκεκριμένη βραχονησίδα ή για συγκεκριμένη θαλάσσια έκταση. Δεν μπορεί να κάνει ότι θέλει, διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών. Περαιτέρω επισήμανε πως υπάρχουν και πολύ σοβαρές δυνάμεις στην Τουρκία που είναι αντίθετες σε όλα αυτά τα πράγματα και βλέπουν την Τουρκία σαν μια σοβαρή χώρα, υποψήφια για να μετέχει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, είτε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως συνδεδεμένη χώρα.

Απευθυνόμενος στην εξ ανατολών γείτονα χώρα, έστειλε το μήνυμα πως εάν η Τουρκία θεωρεί ότι μπορεί να πάει μπροστά με την πολιτική των κανονιοφόρων κάνει μεγάλο λάθος. «Αυτή η πολιτική δεν πρόκειται να βοηθήσει την Τουρκία καθόλου. Και εμείς έχουμε τη συνταγματική υποχρέωση να προασπίσουμε το εθνικό συμφέρον και τα εθνικά δίκαια. Και δεν έχουμε καμία δυνατότητα να μην το κάνουμε. Λέω πάντα υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη στο Σύνταγμα. Κάθε κυβέρνηση όταν αναλαμβάνει ορκίζεται πίστη στο σύνταγμα και τους νόμους. Εμείς θα εκτελέσουμε στο ακέραιο τη συνταγματική μας υποχρέωση. Ούτε απειλούμε, ούτε μεγαλοστομίες διατυπώνουμε, ούτε λάβαρα σείουμε, ούτε ύμνους ανακρούουμε. Λέμε όμως στους Τούρκους να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Και να μην υπερβούν τα όρια του διεθνούς δικαίου» κατέστησε σαφές ο υπουργός Εξωτερικών.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, ο κ. Δένδιας το χαρακτήρισε ανύπαρκτο και τόνισε πως με μια σοβαρή κυβέρνηση στη Λιβύη, η Ελλάδα θα βρει άκρη, αλλά όχι με την παρούσα διοίκηση η οποία είναι τελείως υπό τις εντολές της Τουρκίας.