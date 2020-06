Κοινωνία

Θύμα ψευτογιατρού στον ΑΝΤ1: Μας πέθανε το παιδί μας και έλεγε ότι θα την δούμε νυφούλα!

Συγκλονίζει η γυναίκα που έχασε το παιδί της, λόγω του απατεώνα. Πώς δρούσε. Τι τους έλεγε και πού τον έβρισκαν.

Την περιπέτεια που είχε η οικογένεια και κυρίως το άρρωστο παιδί της, λόγω του ανθρώπου που το «έπαιζε» γιατρός περιέγραψε μία γυναίκα μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε η γυναίκα, γνώρισαν τον «γιατρό» σε κλινική των Αθηνών, ενώ στα μέιλ που τους έστελνε υπέγραφε ως νευροχειρουργός ογκολόγος.

«Μας είπε ότι η δουλειά του ήταν σε σπουδαίο ερευνητικό κέντρο της Ελβετίας, στο οποίο μάλιστα νοσηλεύεται ο Σουμάχερ και επιλέγει να βοηθά ελληνόπουλα. Ότι υπάρχει πρωτοποριακή, ιατρικής φύσεως, όχι εναλλακτική, η οποία είναι υπό έγκριση από τον παγκόσμιο οργανισμό φαρμάκων».

Κι έτσι, εμπιστευόμενη τον φερόμενο ως γιατρό, η οικογένεια διέκοψε τη θεραπεία του παιδιού, για να κάνει τη «δική» του.

«Το παιδί φυσικά έμεινε ακάλυπτο γιατί όλα αυτά τα αηδιαστικά φάρμακα που του χορηγούσε, δεν ήταν θεραπεία», είπε η γυναίκα.

«Έλεγε ότι δεν έχει δική του ιατρείο λόγω του ότι δουλεύει στην Ελβετία και γι’αυτό συνεργάζεται με κλινικές. Είχε μια απίστευτη πειθώ, έναν τρόπο να μαγνητίζει τους ανθρώπους. Ακόμα κι όταν τον ρωτούσαμε γιατί αυτά που λέει έρχονται σε αντίθεση με τους άλλους Έλληνες γιατρούς, εσείς μας λέτε ότι το παιδί θα γίνει καλά», περιέγραψε το θύμα του απατεώνα, σημειώνοντας πως ο Κόντος του έκανε λόγο για «πλήρη ίαση».

«Θα παντρέψουμε το παιδί, θα το δείτε νυφούλα», έλεγε και απαντούσε πως «εκεί, στην Ελβετία, όσα βλέπω εγώ σε μια μέρα, τα βλέπουν εδώ σε έναν χρόνο».

Η άτυχη γυναίκα εξέφρασε τις ευχαριστίες της στην ΕΛΑΣ και την πεποίθηση ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, ώστε να μην περάσουν άλλες αυτά που πέρασαν αυτοί.

Σημείωσε μάλιστα, πως μία ένεση πραγματοποιήθηκε μπροστά σε άλλον γιατρό, τονίζοντας ότι, «δεν μπορούσε να πάει εμάς το μυαλό μας ότι πηγαίνοντας σε διαγνωστικό και ζητώντας τον κύριο Κόντο, ο γιατρός που θα ήταν εκεί θα το έδινε σε έναν απατεώνα».

«Τα σκευάσματα που έδινε ήταν..εξιδανικευμένα φάρμακα και μάλιστα ήθελε να κάνει εξέταση αίματος και στο άλλο μου παιδί για να βρει το DNA, να συμπληρώσει το DNA των παιδιών. Για το παιδί μας, για τη δικαίωσή του, το ταλαιπώρησε με όλα αυτά τα αηδιαστικά σκευάσματα και τον εξοντωτικό τρόπου θεραπείας που είχε, να πρέπει να σηκώνεται κάθε πρωί και να παίρνει 20 βιταμίνες μονορούφι και όλη την ημέρα ανά μία ώρα να καταπίνει αυτά τα αηδιαστικά πράγματα»,κατέληξε η γυναίκα.