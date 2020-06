Κόσμος

Ο κορονοϊός συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο με αμείωτη ένταση στη Βραζιλία

Τετραψήφιος για ακόμη μια μέρα ο αριθμός των θανάτων. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αγγίζουν το 1.000.000.

Τα δεδομένα τα οποία δημοσιοποίησε χθες Πέμπτη το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας δείχνουν ότι στη χώρα καταγράφηκαν άλλοι 1.238 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, με τον επίσημο απολογισμό να φθάνει έτσι τους 47.748 νεκρούς, ενώ τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 ανέρχονται πλέον σε συνολικά 978.142 (+22.765 σε 24 ώρες).

Η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού στον πλανήτη, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, τόσο ως προς τον αριθμό των θανάτων, όσο και ως προς τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.