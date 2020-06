Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: ενδεχόμενη κορύφωση των κρουσμάτων θα φανεί γύρω στις 15 Ιουλίου (βίντεο)

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας δήλωσε ότι η έξαρση των κρουσμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, οφείλεται στις κοινωνικές επαφές των κατοίκων.