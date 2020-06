Κόσμος

Κορονοϊός – Μεξικό: νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων

Την ίδια στιγμή ο αριθμός των θυμάτων έφτασε μια «ανάσα» από τις 20.000.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν άλλοι 667 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 και επιβεβαιώθηκαν 5.662 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα να φθάνει έτσι τους 19.747 νεκρούς επί του συνόλου των 165.455 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Ο ημερήσιος απολογισμός νέων κρουσμάτων είναι ο υψηλότερος που έχει ανακοινωθεί ως εδώ. Η κυβέρνηση θεωρεί πως στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί είναι πολύ περισσότεροι από τον αριθμό που έχει επιβεβαιωθεί.