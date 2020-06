Κοινωνία

Δυστύχημα με αυτοκίνητο που μετέφερε μετανάστες

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου του Αγίου Σίλα στην Καβάλα, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οχτώ μετανάστες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός επιβάτη και τον βαρύ τραυματισμό ενός άλλου, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία Καβάλας, κλιμάκιο της Ασφάλειας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό όχημα που καθάρισε τον δρόμο από τα λάδια.

Πηγή: proini.gr