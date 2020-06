Τεχνολογία - Επιστήμη

Έκλειψη Ηλίου πριν το θερινό ηλιοστάσιο

Πότε θα είναι ορατή η έκλειψη από την Ελλάδα και πόσο θα διαρκέσει. Πώς θα την δείτε.

Μία δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου θα συμβεί το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου, η οποία θα είναι ορατή και από την Ελλάδα ως μερική έκλειψη. Η έκλειψη αυτού του είδους συμβαίνει όταν η Σελήνη είναι πολύ μακριά από τη Γη για να καλύψει τελείως τον δίσκο του Ήλιου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φωτεινός δακτύλιος γύρω από το σκοτεινιασμένο φεγγάρι.

Το «μονοπάτι» της ολικής έκλειψης θα αρχίσει στην κεντρική Αφρική και θα ταξιδέψει μέσω της Σαουδικής Αραβίας προς την Ινδία και τη νότια Κίνα, προτού τελειώσει κάπου στον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι γειτονικές περιοχές σε αυτήν τη στενή ζώνη -μεταξύ των οποίων και η χώρα μας- θα δουν εν μέρει το φαινόμενο. Σημειώνεται, ότι στις 21 Ιουνίου θα υπάρχει Νέα Σελήνη και το φεγγάρι δεν θα είναι ορατό στον νυχτερινό ουρανό.

Στην Ελλάδα, όπου η έκλειψη θα ξεκινήσει λίγο πριν τις 8:00, εκτιμάται ότι η κάλυψη του ηλιακού δίσκου θα είναι μεγαλύτερη στα νότια και στα ανατολικά της χώρας (περίπου 30% στη Ρόδο) και μικρότερη στα βόρεια και στα δυτικά (13% στην Κέρκυρα). Στην Αθήνα, σύμφωνα με το AstroVox, η κάλυψη θα φθάσει περίπου το 11% επί της φαινόμενης ηλιακής επιφάνειας.

Στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου το φαινόμενο θα διαρκέσει μία ώρα και 23 λεπτά, η έναρξη της μερικής έκλειψης θα γίνει στις 7:48, θα φθάσει στο μέγιστο στις 8:28 και θα ολοκληρωθεί στις 9:11.

Επισημαίνεται ότι, όπως πάντα, η παρατήρηση της έκλειψης πρέπει να γίνει μόνο με ειδικά ηλιακά φίλτρα και όχι με γυμνά μάτια, επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία.

Περίπου μία ημέρα μετά, το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου (συγκεκριμένα στις 00:44 ώρα Ελλάδας της Τρίτης) θα υπάρξει θερινό ηλιοστάσιο και θα ξεκινήσει και τυπικά το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ αντίστοιχα στο νότιο ημισφαίριο θα υπάρξει χειμερινό ηλιοστάσιο και θα ξεκινήσει ο χειμώνας.

Στη χώρα μας μετά το θερινό ηλιοστάσιο, όπου υπάρχει η μικρότερη νύχτα του έτους, οι ημέρες θα αρχίσουν σιγά-σιγά να μικραίνουν, έως ότου σχεδόν εξισωθούν με τις νύχτες κατά τη φθινοπωρινή ισημερία, ενώ στο χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου θα υπάρχει πια η μικρότερη ημέρα.