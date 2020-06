Κοινωνία

Φυλακές Ναυπλίου: “Πλούσια” ευρήματα σε αιφνίδιο έλεγχο

Αιφνιδιαστική έφοδο έκαναν αστυνομικές δυνάμεις στις φυλακές Ναυπλίου.

Ναρκωτικά, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα βρέθηκαν μέσα στις φυλακές Ναυπλίου, μετά από αιφνιδιαστική έρευνα που πραγματοποίησε η αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από την αξιοποίηση πληροφοριών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και σε αυτήν συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου, του Τμήματος Ασφαλείας Άργους-Μυκηνών και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, οι οποίοι είχαν μαζί τους αστυνομικούς σκύλους για τον εντοπισμό ναρκωτικών.

Κατά την διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν 15 συσκευασίες με ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους 13,7 γραμμαρίων, δύο αυτοσχέδια μαχαίρια και δύο κινητά τηλέφωνα με τους φορτιστές τους.

Παράλληλα, συνελήφθησαν εννέα κρατούμενοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κατοχής και της εισαγωγής ναρκωτικών σε σωφρονιστικό κατάστημα και της οπλοκατοχής.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση από το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου.