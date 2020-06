Κοινωνία

Εξαπατούσαν επιχειρηματίες με “μαϊμού” χρηματοδοτήσεις

Ανάμεσα στους συλληφθέντες κι ένας εφοριακός. Η κομπίνα που είχαν στήσει…

Εφοριακός κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση απάτης σε βάρος επιχειρηματιών από τη Θεσσαλονίκη, στους οποίους υποσχόταν χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Εκτός από τον 48χρονο εφοριακό, για την υπόθεση κατηγορούνται δύο ακόμη άτομα, 40 και 50 ετών, ενώ αναζητείται η ταυτότητα και τέταρτου προσώπου που φέρεται ως συνεργός τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τον Ιούνιο του 2017, οι εμπλεκόμενοι κατάφεραν να αποσπάσουν σε οκτώ περιπτώσεις 24.500 ευρώ με το πρόσχημα διεκπεραίωσης αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών σε φορείς που είναι αρμόδιοι για χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον τους από αστυνομικούς του τμήματος προστασίας περιουσιακών δικαιωμάτων της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει και περιπτώσεις απάτης σε απόπειρα. Επιπλέον, ο 50χρονος, ενεργώντας μεμονωμένα και ανεξάρτητα, φέρεται να απέσπασε 20.000 ευρώ από θύμα, υποσχόμενος ότι θα μεσολαβήσει στην εύρεση αγοραστή για εμπορική συμφωνία.