Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Στον θαλάσσιο χώρο εντοπίστηκε το επίκεντρο της δόνησης

Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 10:43 απο το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο στα νότια του νησιού, σε απόσταση 65 χιλιομέτρων από την Άρβη του Ηρακλείου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 4,9 χιλιόμετρα.