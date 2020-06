Παράξενα

Ομόνοια: έβγαλε… αφρούς το σιντριβάνι (εικόνες)

Κακόγουστη φάρσα μετέτρεψε σε… τζακούζι το σιντριβάνι στην πλατεία Ομονοίας.

Μπροστά σε ένα περίεργο θέμα βρέθηκαν όσοι περνούσαν σήμερα το πρωί από την πλατεία Ομονοίας κοιτώντας το σιντριβάνι το οποίο είχε γεμίσει αφρούς!

Πιθανότατα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, άγνωστος έριξε στο σιντριβάνι απορρυπαντικό ή αφρόλουτρο με συνέπεια αυτό να γεμίσει με αφρούς.

Να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό είχαμε και στο σιντριβάνι στην πλατεία Συντάγματος στο παρελθόν.

Η δημοτική αρχή ανέλαβε τον καθαρισμό του σιντριβανιού, ο οποίος δεν είναι εύκολος και θα πάρει χρόνο.