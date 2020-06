Life

Θάνος Καληώρας στο “Πρωινό”: έγινα νονός της εγγονής μου και την “έβγαλα” Τζέσυ

Ο ηθοποιός μιλά για την μικρή που έχει το όνομα της γιαγιάς της, Τζέσυς Παπουτσή, την παράσταση στην οποία θα συμμετέχει και την παρουσία του στην τηλεόραση.