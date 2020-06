Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: προβλέψεις ζωδίων για το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θερινό ηλιοστάσιο, οι μετακινήσεις των πλανητών και η επίδραση τους. Ποιοι είναι οι ωφελημένοι και ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με εκπλήξεις.