Γιαννής: διορθωτικές παρεμβάσεις στον “Μεγάλο Περίπατο”, εάν χρειαστεί

Ο καθηγητής συγκοινωνιολογίας του ΕΜΠ, μίλησε για τη κυκλοφοριακή συμφόρηση που έχει προκληθεί και τους ποδηλατόδρομους.

Ο καθηγητής συγκοινωνιολογίας του ΕΜΠ και επικεφαλής της ομάδας που εκπόνησε τη μελέτη για τον «Μεγάλο Περίπατο» της Αθήνας, Γιώργος Γιαννής, μιλώντας για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, είπε ότι «με εξαίρεση τη Δευτέρα που ήταν ημέρα πρώτης επαφής και δημιουργήθηκε συμφόρηση τις υπόλοιπες μέρες υπάρχει σταθεροποίηση αν και εξακολουθεί να υπάρχει αυξημένος φόρτος στην Πανεπιστημίου».

Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του κ. Σγουρού για δημιουργία ποδηλατοδρόμου από το Σύνταγμα στην Ομόνοια, ο κ. Γιαννής απάντησε μιλώντας στο «Θέμα 104,6», ότι στη συγκεκριμένη φάση δεν υπάρχει μόνο ο ποδηλατόδρομος της Πανεπιστημίου καθώς ήδη έχει ξεκινήσει το πρώτο δίκτυο στο κέντρο με μία πιο ολοκληρωμένη πολιτική η οποία εξειδικεύεται και πιο συγκεκριμένα οι άξονες Αθηνάς – Ερμού – Μητροπόλεως και Βασιλίσσης Όλγας είναι ελεύθερες από ΙΧ και μπορούν να κυκλοφορούν πλέον αρκετά άνετα τα ποδήλατα.

Οι περιοχές αυτές, είπε ο κ.Γιαννής, είναι μεικτής κυκλοφορίας και κινούνται οχήματα εξαιρέσεως, όπως τα λεωφορεία. Πρόσθεσε, δε, ότι στις κεντρικές περιοχές και με τις καινούργιες λεωφορειολωρίδες και με τις υφιστάμενες, όπως αυτή της Β.Σοφίας, ο ποδηλάτης μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια.

Απαντώντας για το πόσοι ποδηλάτες κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, ο κ. Γιαννής είπε πως όσο πιο πολλές υποδομές υπάρχουν θα αυξηθεί αντίστοιχα και ο αριθμός των ποδηλατών. Στόχος είναι, όπως τόνισε, να δημιουργηθούν οι συνθήκες ενώ παράλληλα γίνονται μετρήσεις και σύντομα θα υπάρξουν και τα στοιχεία πως οι επεμβάσεις αυτές φέρνουν περισσότερους ποδηλάτες.

Για το αν θα υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις στο σχέδιο, ο κ. Γιαννής είπε πως θα γίνονται οπωσδήποτε διότι είναι δοκιμαστικό και ο ίδιος ως συγκοινωνιολόγος αντιμετωπίζει «ζωντανά» τα θέματα που προκύπτουν και πως ο στόχος είναι να μην αλλάξει η φιλοσοφία του να δοθεί περισσότερος χώρος στους πεζούς και στους ποδηλάτες, τονίζοντας πως όπου χρειάζονται παρεμβάσεις θα γίνονται.