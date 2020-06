Πολιτική

Τσαβούσογλου: τα νησιά που είναι κοντά στην Τουρκία δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Καστελόριζο έβαλε στο «στόχο» αυτήν τη φορά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών.

Νέες προκλητικές δηλώσεις έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, δηλώνοντας πως «η Τουρκία δεν αναγνωρίζει δικαίωμα υφαλοκρυπίδας στα ελληνικά νησιά».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου παρουσίασε και νέους χάρτες, στοχοποιοώντας το Καστελόριζο.

«Τώρα η Ελλάδα λέει πως τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Κι εμείς λέμε πως κάθε νησί δεν μπορεί να έχει υφαλοκρηπίδα. Κυρίως.

Η Ελλάδα ισχυρίζεται πως το Καστελόριζο με έκταση δέκα τετραγωνικών χιλιομέτρων, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Κας, μπορεί να διαθέτει θαλάσσια έκταση 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Προσπαθούν να αφήσουν σε εμάς μια περιοχή αυτή με τα κόκκινα (βλ.χάρτη). Δημοσίευσαν έναν χάρτη της Σεβίλλης κτλ. Εμείς λέγαμε πως αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβεί, η Ελλάδα είχε αυτά τα όνειρα. Το Καστελόριζο είναι σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από εμάς και από την Ελλάδα απέχει 570 χιλιόμετρα», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια είπε, δείχνοντας τον ακόλουθο χάρτη, «εμείς καθορίσαμε και τα δυτικά σύνορα της υφαλοκρηπίδας μας. Δείτε όμως τη γραμμή αυτή, εμείς στα νησιά αυτά, δώσαμε χωρικά ύδατα έξι μιλίων. Αυτό είναι το σωστό. Εδώ τα νησιά μπορούν να έχουν χωρικά ύδατα αλλά όχι υφαλοκρηπίδα».

Η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωση της, υπογραμμίζει ότι «ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κ. Τσαβούσογλου απειλεί την Ελλάδα με εισβολή, μέσω αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων των νησιών. Ο βάρβαρος εισβολέας ας διαβάσει ιστορία, για να καταλάβει ότι ο δυτικός πολιτισμός υπάρχει επειδή οι Έλληνες ουδέποτε φοβήθηκαν την αριθμητική υπεροχή των βάρβαρων εισβολέων. Φιλική συμβουλή στον κ. Τσαβούσογλου, να μάθει το Μολών Λαβέ από τα βιβλία της ιστορίας, για να μην αναγκαστεί να το μάθει στο πεδίο της μάχης».