Οικονομία

Τουρισμός: κατακόρυφη πτώση των εσόδων λόγω κορονοϊού

Την ίδια στιγμή, βελτιωμένο εμφανίζεται το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου.

Το πρώτο σοκ που έχουν προκαλέσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοιού καταγράφεται στα έσοδα από τον τουρισμό και αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με αυτά στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου η τουριστική κίνηση ήταν μειωμένη κατά 36,1% με αποτέλεσμα τα έσοδα να εμφανίσουν πτώση κατά 51,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Μόνο τον Απρίλιο οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 96,2% και οι εισπράξεις κατά 98,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Κατά λοιπά, βελτιωμένο εμφανίζεται το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου καθώς το έλλειμμα του μειώθηκε κατά 465 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 4,7 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη βελτίωση στα Ισοζύγια αγαθών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το ισοζύγιο καυσίμων επιδεινώθηκε. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η μείωση των συνολικών εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών αντανακλά κυρίως τη μείωση της αξίας των εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Στο πρώτο τετράμηνο του 2020, οι εξαγωγές καυσίμων σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 16,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 8,6% σε τρέχουσες τιμές (αλλά σημείωσαν άνοδο κατά 4,5% σε σταθερές τιμές), ενώ ειδικότερα οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 9,7% σε τρέχουσες τιμές, ενώ δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά σε σταθερές τιμές.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε λόγω της επιδείνωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 36,1% και 51,4% αντίστοιχα, ενώ οι εισπράξεις από μεταφορές περιορίστηκαν κατά 3,2%.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών τον Απρίλιο, στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (κατά 7,1 δισ. ευρώ) σχεδόν αποκλειστικά λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία συνδέεται στο μεγαλύτερο μέρος της με την τιτλοποίηση δανείων συστημικού πιστωτικού ιδρύματος. Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 4,2 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού στην Ελλάδα κατά 11,5 δισ. ευρώ οφείλεται στην αύξηση των τοποθετήσεων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), συμπεριλαμβανόμενης και της συναλλαγής που συνδέεται με την προαναφερθείσα τιτλοποίηση δανείων.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2020, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) διαμορφώθηκε σε 976 εκατ. ευρώ.