Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα εγγυάται ασφάλεια στους επισκέπτες και πρωτίστως στους κατοίκους της

Για «διπλή πρόκληση» της Πολιτικής Προστασίας φέτος το καλοκαίρι έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις φωτιές και τον κορονοϊό.

Με κατακλείδα ότι η Ελλάδα εγγυάται ασφάλεια στους επισκέπτες της, αλλά πρωτίστως στους Έλληνες πολίτες, και υπογραμμίζοντας τη γόνιμη σύμπλευση του ιδιωτικού τομέα με το Δημόσιο και το εθελοντικό κίνημα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη σήμερα στην ειδική τελετή παραλαβής 20 πυροσβεστικών οχημάτων δωρεά της εταιρείας "Παπαστράτος", στο κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος».

Ο Πρωθυπουργός εξήρε ταυτόχρονα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος και στην ομιλία που απηύθυνε τόνισε πως «φέτος είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «τα δύσκολα είναι μπροστά και δε χωρά επανάπαυση», τονίζοντας ότι φέτος η πρόκληση της πολιτικής προστασίας είναι διπλή και για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά και για την επιτήρηση της εισόδου πολλών επισκεπτών λόγω του κορονοϊού. «Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις πυρκαγιές αλλά θα τις περιορίσουμε», τόνισε.

Με μια σύντομη αναφορά στο ότι «έχει τραυματιστεί το εσωτερικό υποσυνείδητο αυτής της χώρας από ανείπωτες τραγωδίες», ο πρωθυπουργός εξήρε και πάλι το έργο των πυροσβεστών τονίζοντας: «έχετε μάθει να δουλεύετε παρά τον φόβο σας». Και έκλεισε την ομιλία του λέγοντας πως «η Ελλάδα εγγυάται ασφάλεια στους επισκέπτες της αλλά πρωτίστως στους Έλληνες πολίτες».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, επίσης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.