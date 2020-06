Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: ο Μπενζεμά ξεπέρασε τον Πούσκας!

Ποιο ρεκόρ του «στρατηγού» ξεπέρασε ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής, με τη φανέλα των «μερένχες».

Ο Καρίμ Μπενζεμά έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομα του με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος επιθετικός, αγωνίζεται στους «μερένχες» από το 2009 και συμπληρώνει 11 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ομάδα, γεγονός σπάνιο για το κορυφαίο επίπεδο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018, παραμένει ένας από τους βασικούς «πυλώνες» της ομάδας, όπως απέδειξε για άλλη μία φορά εχθές (18/6) σκοράροντας δις στο 3-0 επί της Βαλένθια, ένα αποτέλεσμα που κρατά τους Μαδριλένους σε απόσταση μόλις δύο βαθμών από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Με αυτά τα δύο τέρματα, ο Μπενζεμά έφθασε στα 243 με την φανέλα της Ρεάλ, ξεπερνώντας τον θρυλικό, Φέρεντς Πούσκας, καθώς ο «στρατηγός»... σταμάτησε στα 242. Πλέον, ο Γάλλος στράικερ, βρίσκεται στην πέμπτη θέση του καταλόγου με τους κορυφαίους σκόρερ στην Ιστορία των Μαδριλένων, όπου δεσπόζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 450 (!) γκολ.

Η κορυφαία δεκάδα των σκόρερ στην Ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως την παρουσιάζει το γαλλικό περιοδικό «France Football», έχει ως εξής:

1. Κριστιάνο Ρονάλντο 450 τέρματα

2. Ραούλ 323

3. Αλφρέδο Ντι Στέφανο 308

4. Κάρλος Σαντιγιάνα 290

5. Καρίμ Μπενζεμά 243

6. Φέρεντς Πούσκας 242

7. Ούγκο Σάντσες 208

8. Πάκο Χέντο 182

9. Πίρι 172

10. Εμίλιο Μπουντραγκένιο 171