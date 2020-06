Οικονομία

Συντάξεις: ταυτόχρονη καταβολή κύριων και επικουρικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοιχτό το να πληρωθούν τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων νωρίτερα από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον Βρούτση.

Από το τέλος του Ιουλίου και στο εξής, οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις θα καταβάλλονται την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, ο οποίος μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, άφησε ανοικτό να πληρωθούν τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων νωρίτερα από τον Οκτώβριο, αλλά από την περιουσία του ΕΤΕΑΕΠ, που ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, ενώ, μέχρι τώρα, έχουμε διαφορετική χρονική καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων, πλέον θα γίνεται ταυτόχρονη καταβολή από τον e-ΕΦΚΑ την ίδια μέρα και συγκεκριμένα την ημερομηνία καταβολής της κύριας σύνταξης, σε διακριτούς λογαριασμούς.

Να σημειωθεί εδώ, ότι, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, και για τις συντάξεις Ιουλίου θα ισχύσει η τροποποίηση του προγράμματος προπληρωμής των συντάξεων, για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων και την αποφυγή συνωστισμού στα τραπεζικά καταστήματα και στα ΑΤΜ, σύμφωνα με το euro2day.gr.

Οι συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕΟΤΕ +0,67%) θα καταβληθούν:

Α) Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Β) Την Τετάρτη 24 Ιουνίου για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Οι συντάξεις των μη μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ) θα καταβληθούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Οι συντάξεις του Δημοσίου, του τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔEH θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Εν τω μεταξύ, από το βήμα της Βουλής, ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης προχώρησε στην εκτίμηση ότι το έλλειμμα που παρουσιάζει σήμερα ο ΕΦΚΑ λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού θα μεγαλώσει το επόμενο διάστημα, καθώς οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία, στην απασχόληση και κατά συνέπεια στα έσοδα του φορέα θα είναι μεγάλες, αλλά και στη διαβεβαίωση ότι οι συντάξεις είναι απόλυτα διασφαλισμένες και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας.

Κατά τη χθεσινή συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο υπουργός Εργασίας αλλά και ο διοικητής του ΕΦΚΑ Χρήστος Χάλαρης προχώρησαν στην παράθεση στοιχείων που δείχνουν ότι η πορεία των εσόδων του ενιαίου φορέα ανακόπηκε λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει στο 5μηνο μείωση της τάξης του 7,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Ο κ. Βρούτσης πάντως ξεκαθάρισε ότι η μείωση στα έσοδα θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό «αν και εφόσον χρειαστεί» κι αποκάλυψε ότι «το επικουρικό σύστημα έχει 1,4 εκατ. ευρώ περιουσία και θα χρησιμοποιηθούν και για την καταβολή των αναδρομικών των 8 μηνών».

Ο κ. Χάλαρης, με τη σειρά του, ανέφερε ότι η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη, καθώς θα πρέπει να συνυπολογιστούν παράγοντες όπως η μη καταβολή των εισφορών από το Δώρο Πάσχα, η δυνατότητα καταβολής των εισφορών της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών από τον Σεπτέμβριο σε 4 δόσεις, καθώς και η έναρξη της καταβολής των εισφορών των μη μισθωτών με καθυστέρηση, από τον Φεβρουάριο.

Ο υπουργός Εργασίας, στο πλαίσιο ενημέρωσης της Βουλής για την παρακολούθηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταβληθούν νωρίτερα τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων, ενώ τον Οκτώβριο δήλωσε πως θα καταβληθούν τα αναδρομικά κύριων συντάξεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, μεταξύ των οποίων και αιτήσεις συνταξιοδότησης που εκκρεμούν.

Ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε σε «16.000 ακαταχώρητες και κρυμμένες στα συρτάρια συντάξεις που τις έκρυβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», και έκανε γνωστό ότι ήδη, πιλοτικά, εντός του Ιουνίου εκδόθηκαν 578 νέες συντάξεις, ψηφιακά.

Στα οικονομικά των ταμείων αναφέρθηκε η πρώην υπουργός Εργασίας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου. Όπως είπε, μέσα σε πέντε μήνες ο ΕΦΚΑ εμφανίζει έλλειμμα της τάξης των 600 εκατομμυρίων ευρώ και ακόμη δεν έχουμε δει τη συνέχεια, με την ανεργία, τις μειώσεις μισθών και την ελαστικοποίηση της εργασίας. Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής, που δείχνουν μεγάλη αύξηση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, κατά το πρώτο 9μηνο διακυβέρνησης της ΝΔ.