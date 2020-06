Οικονομία

Επιστροφή φόρου: πρώτα συμψηφισμοί και μετά η καταβολή

Τι θα πρέπει να κάνουν τα ζευγάρια που υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, αλλά έχουν κοινό τραπεζικό λογαριασμό.

Μπορεί να δόθηκε παράταση από το υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 29 Ιουλίου όμως η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά έως τις 31 Ιουλίου.

Και φέτος οι σύζυγοι μπορούν να υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Σε κάθε περίπτωση όμως ο καθένας λαμβάνει ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα χωρίς να γίνονται συμψηφισμοί φόρου μεταξύ του ζευγαριού. Τι γίνεται όμως όταν οι φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου;

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, το νέο πλαίσιο για όσους δικαιούνται επιστροφή φόρου προβλέπει ότι πριν καταβληθεί το ποσό της επιστροφής, πρώτα θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος χρωστά στο Δημόσιο ή και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) πραγματοποιεί την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Φ.Π.), που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά και εκδίδει τις Πράξεις Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, κατά περίπτωση.

- Σε περίπτωση έκδοσης Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται η απαίτηση του φορολογούμενου εκδίδει φύλλα έκπτωσης ατομικά ή συγκεντρωτικά.

- Χρεωστικό υπόλοιπο, που οφείλεται, βάσει αρχικής εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φ.Π., συμψηφίζεται οίκοθεν με το τυχόν πιστωτικό ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής.

- Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου/ μερών συμφώνου συμβίωσης, δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

- Η επιστροφή του φόρου των συζύγων/ ΜΣΣ που προκύπτει από την κοινή τους δήλωσή καταχωρίζεται στα βιβλία επιστρεπτέων ποσών της Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν διαφορετική Δ.Ο.Υ. λόγω του ότι ένας εκ των δύο (ή και οι δύο) ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή λόγω διαφορετικής φορολογικής κατοικίας. Ως εκ τούτου, οι πράξεις προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται με την υποβολή κοινής δήλωσης αναγράφουν και στους δύο συζύγους τη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου συζύγου.

- Πριν την επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στους δικαιούχους, διεξάγονται διασταυρώσεις στο αρχείο του Taxisnet προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν οι δικαιούχοι της επιστροφής, είναι φορολογικά ενήμεροι, δηλαδή εάν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο, αλλά και προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

- Αρχικά, η Δ.Α.Φ.Ε. της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για το αν οι δικαιούχοι επιστροφής φόρου είναι φορολογικά ενήμεροι. Εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος για τυχόν οφειλές, ο συμψηφισμός αυτών με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), η παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής και ο συμψηφισμός αυτών με οφειλές σε Ο.Κ.Α. Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

- Εφόσον ο δικαιούχος είναι φορολογικά ενήμερος, η Δ.Α.Φ.Ε. ενημερώνεται για τις οφειλές στους Ο.Κ.Α. από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) κατόπιν αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

- Εάν ο δικαιούχος της επιστροφής οφείλει στους Ο.Κ.Α. τότε η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ., προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και η απόδοση των παρακρατούμενων ποσών στους Ο.Κ.Α.. Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

- Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις η Δ.Α.Φ.Ε. προβαίνει στη ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση, η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και τη μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

- Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. Για την εξόφλησή των εν λόγω Α.Φ.ΕΚ. εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημένες εντολές μεταφοράς, σε πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

Τα ποσά των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία συμψηφίζονται με τον επιστρεφόμενο φόρο καταγράφονται σε συγκεντρωτική κατάσταση που εκδίδεται από τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και περιλαμβάνει:

το οικονομικό έτος που αναφέρονται τα οφειλόμενα στο Δημόσιο ποσά που συμψηφίζονται,

τα αρχικά προς συμψηφισμό ποσά κατά αριθμό λογαριασμού εσόδου (Α.Λ.Ε.),

το καθαρό συμψηφιζόμενο ποσό κατά αριθμό λογαριασμού εσόδου (Α.Λ.Ε.),

το επιστρεφόμενο ποσό κατά αριθμό λογαριασμού εσόδου (Α.Λ.Ε.),

τον τόπο και χρονολογία έκδοσης της κατάστασης και

την υπογραφή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

Επίσης, και φέτος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην περίπτωση που υπάρχει επιστροφή φόρου. Αν το ζευγάρι έχει κοινό τραπεζικό λογαριασμό τότε αυτός μπορεί να δηλωθεί κι από τους δύο.